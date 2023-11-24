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「出於好奇」謀殺陌生人 南韓紀實犯罪女粉絲被判無期徒刑

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓5月發生了一起震驚全國的殘忍殺人事件，23歲女子鄭裕貞行兇後被捕，坦承自己「出於好奇」謀殺了一名陌生人，釜山地方法院24日判處無期徒刑。照片翻攝：NYPost
南韓5月發生了一起震驚全國的殘忍殺人事件，23歲女子鄭裕貞行兇後被捕，坦承自己「出於好奇」謀殺了一名陌生人，釜山地方法院24日判處無期徒刑。照片翻攝：NYPost

南韓5月發生了一起震驚全國的殘忍殺人事件，一名紀實犯罪（true crime）粉絲向警方坦承，她「出於好奇」謀殺了一名陌生人，24日被判處無期徒刑。

BBC與韓聯社報導，兇嫌是23歲女子鄭裕貞（音）。警方指出，鄭裕貞一直沉迷於罪案劇與小說，在精神病態測試（psychopath tests）得分很高。因為執著於「試試謀殺」想法，鄭裕貞利用一款App認識一名英語教師，5月到她家把人刺死，讓檢察官決定求處死刑。

根據檢方陳述，鄭裕貞是一名失業的孤僻者，跟祖父住在一起，幾個月來一直在尋找被害人，並且利用線上家教App搜尋目標，據報聯繫了超過50人，而且偏向找女性，詢問對方是否在家上課。

鄭裕貞5月先偽裝成需要學英語的高中生母親，聯繫了住在釜山的26歲被害人，隨後身穿網購的校服出現在被害人的住處。被害人讓她進門之後，鄭裕貞就動手襲擊，刺了一百多刀。即便被害人已經斷氣，她仍持續瘋狂攻擊，接著把遺體肢解，搭了計程車到釜山以北一條河流附近的偏遠公園，將部分殘骸遺棄。計程車司機向警方報案，稱他載的乘客將一個血跡斑斑的行李箱丟進樹林，導致鄭裕貞迅速被捕。

警方指出，鄭裕貞的線上瀏覽歷史紀錄顯示，她已經研究了好幾個月，要怎麼殺人與如何處理掉屍體，但行事也很草率，沒有努力避開監視器的鏡頭，被錄下數度進出被害人的住處。

鄭裕貞6月坦承犯行，請求從輕發落，宣稱當時出現幻覺與患有其他心理障礙，但遭到法院駁回，認定她的犯行「經過仔細規劃與執行，難以接受她聲稱的心理和生理障礙」，並指出她頻繁改變供詞，最後才承認罪案劇與電視節目激起了她對謀殺的興趣。

釜山地方法院的法官表示，嚴厲懲罰無可避免，因為被告扭曲的欲望導致了受害人被殺。這起殺人事件「在社會散播恐懼，讓一個人可能無緣無故就成為受害人」，並在社區中「煽動普遍不信任」，同時勒令她穿戴電子監控裝置30年。

殺人 計程車司機 英語

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