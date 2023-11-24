諾和諾德熱門減肥藥亞洲首賣 Wegovy明年2月日本上市

諾和諾德藥廠（Novo Nordisk）周四宣布，熱門減重藥物Wegovy亞洲地區首賣選在日本，預定明年2月22日在日本上市。

這款藥在已經開賣的地區因為大賣，藥廠已經出產要趕上需求已顯艱難，然而諾和諾德能決定繼續開拓市場。路透說，比起西方國家，肥胖問題在日本這個亞洲國家相對小很多；日本是全球第六個販賣Wegovy的國家。

諾和諾德表示，與日本其他藥品的補貼比率一致，日本使用Wegovy的患者，自付額也是30%。諾和諾德正在說服一些政府，為過度肥胖患者給付Wegovy藥費。估計日本患者以0.25毫克為啟用處方劑量的話，每月的花費將是7,504日圓（台幣1,600元）；2.4毫克劑量者，每月藥費是42,960日圓（台幣9,100元）。

符合開立Wegovy處方的日本患者，BMI值須高於35。有兩種或兩種以上肥胖相關合併症的患者，適用的BMI值為27以上。

日本是全球肥胖發生率最低的國家之一。根據全球肥胖觀測組織2019年的資料，日本成年人當中，只有4.5%肥胖。定義採取BMI值30及30以上。

由於Wegovy需求爆發，產能卻趕不上，諾和諾德被迫要限制銷售的國家數目，以及可以展開服藥療程的患者名額。在日本之前，Wegovy只在諾和諾德母國丹麥，以及美國、英國、德國、挪威等五國上市。

分析師表示，諾和諾德的Wegovy雖是這個有效減重新藥領域第一個在市場銷售的藥品，但因為諾和諾德的供應受限，市場對手禮來（Eli Lilly）的同級減重藥Mounjaro開賣後，可能就會迎頭趕上。