計劃明年發射！日本H2A運載火箭將搭載情蒐衛星 協助監控北韓動態

日媒引述消息人士說法報導，日本H2A運載火箭48號機將搭載可監控北韓發射場的情蒐衛星，預計於2024年1月11日在鹿兒島縣的種子島太空中心升空。

日本放送協會（NHK）報導，H2A運載火箭48號機將搭載「光學8號」衛星，以從距離地面數百公里的高空捕捉全球各地的影像。

除監控北韓發射場動向，該衛星也可提供災害發生時的損害狀況等資訊。

H2A運載火箭的後續機種為H3，且兩種火箭可使用共通零件。由於H3的1號機在今年3月發射失敗，外界擔憂會影響H2A發射，但經過日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）加強檢查零件等措施後，H2A火箭47號機已於今年9月成功發射。

由於面臨發射費用高昂以及設備老化等問題，預計H2A火箭50號機在2024年度發射後，2025年度將被新型火箭H3取代。

H3火箭是由JAXA與日本三菱重工業聯手開發。