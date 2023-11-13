快訊

桃園偵查小隊長每周收2萬包庇賣淫集團 賄款還存女兒帳戶

52歲台灣婦人遊北海道！賣場偷這一物 警衛見形跡可疑急逮

計劃明年發射！日本H2A運載火箭將搭載情蒐衛星 協助監控北韓動態

中央社／ 東京13日綜合外電報導
日媒引述消息人士說法報導，日本H2A運載火箭48號機將搭載可監控北韓發射場的情蒐衛星，預計於2024年1月11日在鹿兒島縣的種子島太空中心升空。圖為9月7日，一枚H2A火箭從日本西南部鹿兒島縣種子島太空中心升空。歐新社資料照
日媒引述消息人士說法報導，日本H2A運載火箭48號機將搭載可監控北韓發射場的情蒐衛星，預計於2024年1月11日在鹿兒島縣的種子島太空中心升空。圖為9月7日，一枚H2A火箭從日本西南部鹿兒島縣種子島太空中心升空。歐新社資料照

日媒引述消息人士說法報導，日本H2A運載火箭48號機將搭載可監控北韓發射場的情蒐衛星，預計於2024年1月11日在鹿兒島縣的種子島太空中心升空。

日本放送協會（NHK）報導，H2A運載火箭48號機將搭載「光學8號」衛星，以從距離地面數百公里的高空捕捉全球各地的影像。

監控北韓發射場動向，該衛星也可提供災害發生時的損害狀況等資訊。

H2A運載火箭的後續機種為H3，且兩種火箭可使用共通零件。由於H3的1號機在今年3月發射失敗，外界擔憂會影響H2A發射，但經過日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）加強檢查零件等措施後，H2A火箭47號機已於今年9月成功發射。

由於面臨發射費用高昂以及設備老化等問題，預計H2A火箭50號機在2024年度發射後，2025年度將被新型火箭H3取代。

H3火箭是由JAXA與日本三菱重工業聯手開發。

火箭 日本 北韓 監控 太空

延伸閱讀

NBA／火箭脫胎換骨攻守效率飆漲 范弗利特：全隊變越來越好

NBA／約柯奇砍超級大三元無用 火箭扳倒衛冕軍豪取6連勝

鴻海集團自製低軌衛星升空 布局太空通訊需求

發射畫面曝光！鴻海2顆低軌衛星順利升空 1小時內完成軌道部署

相關新聞

先見面還先晚宴？美中拜習會前較勁 北京最終讓步

據華爾街日報報導，關於即將召開的拜習會，美中兩國官員已經透過外交管道暗中較勁，連先會談或先晚宴都要協商，最後中方讓步，決...

習近平將出席APEC！主辦採先到先入座 陸媒大陣仗抵達占位

APEC會議昨天於舊金山登場，中國國家主席習近平預料將參觀華埠。今天大批中國媒體抵達舊金山，主辦方規定新聞中心無固定座位...

計劃明年發射！日本H2A運載火箭將搭載情蒐衛星 協助監控北韓動態

日媒引述消息人士說法報導，日本H2A運載火箭48號機將搭載可監控北韓發射場的情蒐衛星，預計於2024年1月11日在鹿兒島...

打工陷阱、詐騙案頻傳 柬埔寨總理嘆國際形象差：受假訊息影響

柬埔寨境內詐騙機房林立，去年更不斷傳出多國民眾落入當地「打工陷阱」的醜聞。柬埔寨總理洪馬內今天先是怪罪各種假訊息損及柬埔...

日男間諜罪判12年 岸田文雄可能向習近平提關切

一名日籍男子在中國湖南省被控違反「反間諜法」判囚12年，外媒報導，日本首相岸田文雄本週可能與中國國家主席習近平在舊金山A...

時隔10年修改戰略！北韓威脅升溫 美韓簽修訂版「嚇阻戰略」

南韓與美國防長今天在首爾召開的韓美安保協議會議（SCM）簽署修訂版「量身制定嚇阻戰略」，這是兩國時隔10年修改戰略內容，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。