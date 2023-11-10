上月才辭日本眾院議長…79歲細田博之過世 生前統一教、性騷醜聞纏身

日本媒體今（10日）報導，79歲的眾議院前院長細田博之過世。細田上月才以健康因素，辭去眾議院議長一職。

細田與日本統一教（現在的世界平和統一家庭聯合會）關係密切，生前又被指控是性騷擾政治線女記者的慣犯，但他否認性騷也提告。上月20日他辭職後，眾議院選出自民黨籍的前財務大臣額賀福志郎接任。立憲民主黨籍的海江田萬里持續擔任副議長。

細田博之生前與已故的竹下亘是島根縣兩大招牌議員。他承繼祖父與父親的選區地盤，踏入政壇。擔任過官房長官、自民黨的幾項要職。做過自民黨最大派閥「清和政策研究會」會長7年，外界稱細田派。2021年被任命為議長，要脫離派系，才把會長職交給前首相安倍晉三，有了現在的安倍派。

安倍遇刺身亡後，日本統一教滲透政界情況備受關注。細田承認出席統一教的相關會議8次、發過3次賀電，但做政策決定時，絕未受影響。

細田今年7月在家裡中暑被送醫，8月缺席兩項重大活動，9月再次住院做腦血管疾病的預防性治療，健康狀況不佳。