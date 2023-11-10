快訊

游淑慧曝侯友宜民調北市躍第一 支持度衝上四成

汪小菲爆徹底與大S切割 「S Hotel改名」新名稱曝光

民進黨輔選大將「酒店摟妹」被踢爆！ 火速請辭獲准

上月才辭日本眾院議長…79歲細田博之過世 生前統一教、性騷醜聞纏身

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本媒體今（10日）報導，79歲的眾議院前院長細田博之過世。細田上月才以健康因素，辭去眾議院議長一職。
日本媒體今（10日）報導，79歲的眾議院前院長細田博之過世。細田上月才以健康因素，辭去眾議院議長一職。

日本媒體今（10日）報導，79歲的眾議院前院長細田博之過世。細田上月才以健康因素，辭去眾議院議長一職。

細田與日本統一教（現在的世界平和統一家庭聯合會）關係密切，生前又被指控是性騷擾政治線女記者的慣犯，但他否認性騷也提告。上月20日他辭職後，眾議院選出自民黨籍的前財務大臣額賀福志郎接任。立憲民主黨籍的海江田萬里持續擔任副議長。

細田博之生前與已故的竹下亘是島根縣兩大招牌議員。他承繼祖父與父親的選區地盤，踏入政壇。擔任過官房長官、自民黨的幾項要職。做過自民黨最大派閥「清和政策研究會」會長7年，外界稱細田派。2021年被任命為議長，要脫離派系，才把會長職交給前首相安倍晉三，有了現在的安倍派。

安倍遇刺身亡後，日本統一教滲透政界情況備受關注。細田承認出席統一教的相關會議8次、發過3次賀電，但做政策決定時，絕未受影響。

細田今年7月在家裡中暑被送醫，8月缺席兩項重大活動，9月再次住院做腦血管疾病的預防性治療，健康狀況不佳。

日本 自民黨 財務 細田博之

延伸閱讀

經部赴日招商有成…日商投資台灣 加碼百億元

2023日本台灣形象展 百家台商秀數位、綠色轉型

台積日本熊本第二階段擴建補助金 今揭曉

搶反彈卡位多頭行情 統一中小基金爆發力強

相關新聞

上月才辭日本眾院議長…79歲細田博之過世 生前統一教、性騷醜聞纏身

日本媒體今（10日）報導，79歲的眾議院前院長細田博之過世。細田上月才以健康因素，辭去眾議院議長一職。

影╱日硫磺島外海誕生「全球最新島嶼」！從海中冒出過程影片曝

日本小笠原群島硫磺島外海自10月21日以來觀測到頻繁的火山活動，而後在10月30日一次火山噴發中，大量的石塊、岩石從海底...

兩國關係惡化 俄羅斯「片面公告」：不再接受日本協助非核化

日本多家媒體報導，俄羅斯政府已片面終止與日本的非核化合作。一般認為與俄烏戰爭爆發後，日俄關係惡化有關。官房長官松野博一今...

中國掌控全球港口數10年暴增一倍 將對美形成「不對稱威脅」？

中國大陸投資海外港口一事，近年來隨著一次次取得知名港口經營權而受媒體矚目。但到底中國擁有或營運全球多少港口？本周華盛頓郵報及美國外交關係協會分別提出具體統計，皆在100左右。華郵說，早在中國大陸國家主席習近平宣布一帶一路計畫時，中國已在全球44個港口布樁，10年後的現在，中國在50多個國家、105個地點擁有或營運港口和碼頭。這項數量的倍增，究竟代表什麼意涵？

一個想延選一個要照選 俄烏戰火未歇…領袖們有何盤算？

全球注意力放在以色列進攻加薩之際，俄國入侵烏克蘭已超過600天，卻出現兩個南轅北轍的政治宣示。烏克蘭總統澤倫斯基6日指出，他認為舉行全國性投票的合適時機尚未到來，明年總統大選無法如期舉行。差不多同一時間，克里姆林宮放話，總統普亭已決定參加明年3月的總統大選，將使他可繼續執政至2030年。普亭和澤倫斯基，一個要按時選，一個要延後選，背後的政治盤算為何？

怎麼看拜習會？美專家分析：習近平壓力比拜登沉重

美國智庫外交關係協會多位專家展望「拜習會」時說，中國國家主席習近平面對經濟挑戰，有更大誘因讓美中關係回穩；美國總統拜登爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。