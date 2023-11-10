聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜習如何談台灣 美專家不同調

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國官員說，美國總統拜登與中國國家主席習近平十五日將在舊金山會面。美國智庫專家張彥預期，台灣將是兩人會談的重點，史丹福大學學者祁凱立則認為，雙方都必須就台灣問題發表一些看法，但他認為這次美中將盡可能少談台灣。

美國外交關係協會資深研究員張彥（Ian Johnson）撰文認為，台灣、打擊易成癮止痛劑芬太尼、以哈戰爭、因應氣候變遷是「拜習會」四大焦點議題。他認為，台灣是最重要議題。

張彥認為，這次美中元首會晤很難有重大突破，拜習時隔一年再次會面各有內部理由。中國經濟成長趨緩，青年失業率居高不下，民眾對收入、物價及房價高漲等民生議題深感憂慮。海內外普遍認為，習近平揚棄「改革開放」政策，中國逐漸內縮。習近平與拜登會面可展現他能處理好中美關係，緩和內部對中國逐漸走向戰爭的憂慮。

至於拜登，張彥說，拜登自詡為外交專家，但美軍撤出阿富汗、俄烏戰爭、以哈開戰都讓他面臨考驗。拜登要避免大選年面對新衝突，包括防止美中因台灣擦槍走火。

不過，美國之音報導，史丹福大學胡佛研究所學者祁凱立（Kharis Templeman）認為，拜習將試圖消弭雙方在台灣問題上的互不信任，但會限制在這項議題上所花費的時間。

祁凱立說，雙方都必須就台灣問題發表一些看法，但將盡可能少談台灣。他說，台灣明年一月將舉行大選，可能因此改變局勢，雙方都沒有動力偏離過去幾年美中台三邊關係所走的道路。

拜登 美國 俄烏戰爭

延伸閱讀

高產作家？習近平十年出版140本書 傳一套書版稅收24.7億惹疑

從紅州到紫州…墮胎權催出選票 共和黨未找到議題立足點

民主黨地方選舉告捷 分析：不代表選民滿意拜登

韓正：中願與美加強各層次對話 積極訊號

相關新聞

拜習月中會 將宣布恢復軍事交流

美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平可望十五日在舊金山亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會場邊舉行拜習會，美國新聞網站Axios八...

拜習如何談台灣 美專家不同調

美國官員說，美國總統拜登與中國國家主席習近平十五日將在舊金山會面。美國智庫專家張彥預期，台灣將是兩人會談的重點，史丹福大...

營造拜習會氣氛 美中官員頻接觸

「拜習會」預計十五日在舊金山ＡＰＥＣ峰會期間登場，中美兩國正為此展開多方接觸，大陸外長王毅、副總理何立峰接連訪美，舉行海...

美商界晚宴與習近平同桌 代價130萬元

大陸國家主席習近平預料下周訪美參加ＡＰＥＣ峰會，並會晤美國總統拜登。紐約時報披露，習近平將在一場美國商界晚宴發表演說，據...

歐美名校光環減弱！亞洲一流大學對當地富二代吸引力漸增

富裕的亞洲家庭正日益讓下一代留在亞洲攻讀大學，原因是該地區強大的經濟體帶來更棒的商業人脈與事業擴展機會。

因應潛在台海衝突 美軍訓練焦點轉向地面機動部隊

1996年，為因應台灣海峽飛彈危機，美國派出2個航空母艦打擊群，迫使北京讓步。如今中國擁有全球規模最大的海軍，因此美國正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。