日媒：拜習會將在15日登場

日本共同社與日經新聞都引述美國高階官員指出，亞太經濟合作會議（APEC）下周在舊金山舉行高峰會時，美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平將在15日舉行雙邊會談，為兩人去年11月以來首度面對面會談。

共同社引述不願具名的美國官員指出，美中兩國正在為15日於APEC峰會場邊的「拜習會」進行最後準備。中方迄未確認習近平是否出席APEC峰會，但白宮上周已確認，兩國已經「原則上」同意在舊金山安排拜習會。

習近平2017年4月之後便不曾踏上美國國土，上次和拜登會面，為在印尼峇里島的20國集團（G20）峰會場邊，會談了約三小時。

白宮已表示，拜登預定在APEC峰會開幕前一天，於14日前往舊金山。這兩個全球強權間地緣政治緊張關係沒有緩和跡象，雙方仍謀求穩定目前的對立局面，兩國高階官員已透過各種管道，增加直接接觸，美國財長葉倫預定9日會見中國大陸副總理何立峰。

坦伯頓全球股票投資（Templeton Global Equity Investments）執行長賽肯表示，拜習會題材可望提振近來深受打擊的中國大陸股市，「在很短時間內，中國可能會有來自『拜習會』的催化因素，幸運的話，就是下周會在舊金山登場」，「這可望為中國股票提供暫時支撐」。

他認為，這有助「改善當前疲弱的信心」。陸股正深陷數年來的債務危機和外資大量流出情勢，外資正以2015年來最快步調撤出資金。MSCI中國指數今年來下跌約10%，是全世界表現最差的股市之一。

塞肯說，隨聯準會暗示約兩年來的緊縮周期可能邁向尾聲，挑選估值相對低的新興市場，可能代表是結構性的機會，「隨利率見頂，美元壓力緩和，我們認為世界上的流動性將尋找較高的收益、較高的成長與長期的結構成長」。