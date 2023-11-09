日媒：拜習會將在15日登場

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統拜登（右）與中國大陸國家主席習近平去年11月曾在峇里島G20峰會期間會面。（美聯社）
美國總統拜登（右）與中國大陸國家主席習近平去年11月曾在峇里島G20峰會期間會面。（美聯社）

日本共同社與日經新聞都引述美國高階官員指出，亞太經濟合作會議（APEC）下周在舊金山舉行高峰會時，美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平將在15日舉行雙邊會談，為兩人去年11月以來首度面對面會談。

共同社引述不願具名的美國官員指出，美中兩國正在為15日於APEC峰會場邊的「拜習會」進行最後準備。中方迄未確認習近平是否出席APEC峰會，但白宮上周已確認，兩國已經「原則上」同意在舊金山安排拜習會。

習近平2017年4月之後便不曾踏上美國國土，上次和拜登會面，為在印尼峇里島的20國集團（G20）峰會場邊，會談了約三小時。

白宮已表示，拜登預定在APEC峰會開幕前一天，於14日前往舊金山。這兩個全球強權間地緣政治緊張關係沒有緩和跡象，雙方仍謀求穩定目前的對立局面，兩國高階官員已透過各種管道，增加直接接觸，美國財長葉倫預定9日會見中國大陸副總理何立峰。

坦伯頓全球股票投資（Templeton Global Equity Investments）執行長賽肯表示，拜習會題材可望提振近來深受打擊的中國大陸股市，「在很短時間內，中國可能會有來自『拜習會』的催化因素，幸運的話，就是下周會在舊金山登場」，「這可望為中國股票提供暫時支撐」。

他認為，這有助「改善當前疲弱的信心」。陸股正深陷數年來的債務危機和外資大量流出情勢，外資正以2015年來最快步調撤出資金。MSCI中國指數今年來下跌約10%，是全世界表現最差的股市之一。

塞肯說，隨聯準會暗示約兩年來的緊縮周期可能邁向尾聲，挑選估值相對低的新興市場，可能代表是結構性的機會，「隨利率見頂，美元壓力緩和，我們認為世界上的流動性將尋找較高的收益、較高的成長與長期的結構成長」。

舊金山 美國

延伸閱讀

拜習會確定在11月15日？大陸外交部仍稱不能靠自動駕駛

選民質疑拜登 有錢援烏卻搞不定學貸豁免

力挺德桑提斯 愛阿華州長：川普無法打敗拜登

美國向左轉走太遠 拜登包袱沉重

相關新聞

G7外長會議 重申台海和平穩定

七大工業國集團（Ｇ7）外長會議七日至八日在日本東京舉行，會後發表共同聲明，重申台灣海峽的和平穩定對於國際社會的安全與繁榮...

李顯龍：除非被挑釁 大陸並不樂於動武攻台

新加坡總理李顯龍8日淡化台海衝突迫在眉睫的可能性，他說，中國大陸並非「樂於動武」接管台灣。

陸外交部重申雙方努力 通往舊金山不能靠自動駕駛

針對中美領導人將於本月15日在舊金山舉行會談的報導，中國大陸外交部並未予以證實，僅重申中美雙方都同意朝著實現舊金山APE...

日媒：拜習會將在15日登場

日本共同社與日經新聞都引述美國高階官員指出，亞太經濟合作會議（APEC）下周在舊金山舉行高峰會時，美國總統拜登和中國大陸...

習近平將出席美商界晚宴

知情人士透露，中國大陸國家主席習近平下周到美國舊金山參加亞太經濟合作會議（APEC）高峰會期間，將會參加與美國商界領袖交...

安撫投資人 習將邀美企高管餐敘

日本共同社、日經新聞等媒體引述美國官員表示，美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平訂於十五日在舊金山亞太經合會（ＡＰＥＣ）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。