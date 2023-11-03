快訊

黑幫分會長玩槍自轟爆頭亡…目擊友人竟是通緝犯 到案回憶：真的嚇死我了！

旅行業即起可賣明年3月1日後赴陸團體行程 業者曝「這類城市」優先

將透露下一步？真主黨領導人將演說 以色列北方軍隊「高度警戒」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
黎巴嫩真主黨的燈塔衛視（Al-Manar）10月2日播出領導人納斯拉勒的電視講話。法新社 / Al-Manar
黎巴嫩真主黨的燈塔衛視（Al-Manar）10月2日播出領導人納斯拉勒的電視講話。法新社 / Al-Manar

黎巴嫩真主黨領導人納斯拉勒（Hassan Nasrallah）預計將於當地時間3日下午向追隨者發表講話，以色列國防軍（IDF）發言人表示，北方的部隊處於「高度警戒」。

BBC與以色列時報報導，在以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯開戰後，這還是納斯拉勒首度公開發言。因為真主黨跟以軍正在兩國邊境進行激烈攻防，納斯拉勒的演講很可能說明下一步行動，引發各界擔心可能出現另外一條戰線。

以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）少將表示，「如有必要，我們將準備在任何前線做出回應，我們在北方已經做好準備，將繼續回應任何攻擊，今天跟未來都一樣」。

哈加里還指出，伊朗正在鼓勵代理人對付以色列，「我們將在任何前線對於任何威脅進行報復」，並指「有著高度警戒狀態，北方也是」。

自哈瑪斯在10月7日跨境攻擊以色列南部以來，黎巴嫩一直處於緊張狀態，密切關注真主黨的動靜。雖然真主黨加強襲擊以色列，以軍也以牙還牙，但雙方的行動大致上受到控制，顯然都避免局勢危險升級，大多數的攻擊也都侷限於邊境地區，但情況有可能出現改變。

報導指出，以色列以消滅哈瑪斯為目標，正在推動對加薩走廊的地面入侵行動，哈瑪斯則不斷敦促盟友參戰，許多人都想知道真主黨是否會加以響應。同時，真主黨是黎巴嫩最大的政軍勢力，決策所產生的反響將遠遠超出支持基礎，也讓追隨者與敵人在內的各界都焦急地等待著納斯拉勒的演說。

納斯拉勒一如既往行蹤成謎，3日的演說將由真主黨安排，在黎巴嫩各地公開放映。真主黨將此事視為一個重大時刻，除了不尋常地提前5天就宣布，還上網發布了神秘的戲劇性短片，更加助長了外界的期待。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦 加薩走廊 伊朗 黎巴嫩

延伸閱讀

泰國勞工遭哈瑪斯綁架！卡達成重要協調腳色 ：可能下一波獲釋

以色列：將切斷與加薩所有聯繫 遣返巴勒斯坦勞工

紐時：美國無人機盤旋加薩上空 協助解救被哈瑪斯綁架人質

以巴衝突當借鏡 謝金河：如果台海危機 恐是核爆級效應

相關新聞

美中下周會談 商討核武管制

華爾街日報一日報導，美國政府六日將罕見的就核武管制問題和中國大陸官員在華盛頓會談。美國官員表示，這是自歐巴馬政府以來，美...

將透露下一步？真主黨領導人將演說 以色列北方軍隊「高度警戒」

黎巴嫩真主黨領導人納斯拉勒（Hassan Nasrallah）預計將於當地時間3日下午向追隨者發表講話，以色列國防軍（I...

習近平視訊德國總理：片面袒護一方會引起衝突擴大升級

大陸國家主席習近平3日下午對歐洲國家進行兩場外事活動，除了在北京會晤來訪的希臘總理外，還與德國總理蕭茲視訊會晤。就以巴衝...

班機故障影響 日本佳子公主啟程逾50小時抵秘魯

日本皇室秋篠宮佳子公主11月1日從日本搭機啟程準備出訪秘魯，不料中途在美國轉機時接連遇到2架故障班機，導致佳子從日本出發...

巴基斯坦的冬日逐客令：百萬阿富汗難民遭驅逐返國

巴基斯坦10月對非法移民下達的逐客令已經到期，無法證明身分或簽證逾期的非法移民若還未在11月1日離境，可能將遭到大規模強制遣返。巴基斯坦境內的阿富汗難民多達440萬，其中約170萬人屬於無證移民。巴基斯坦政府2日表示，至少20萬名阿富汗人已經「自願」返國。但時值入冬之際，國際人道組織擔憂如此大規模的移動將為阿富汗再一次帶來打擊，重挫本已搖搖欲墜的經濟與人道處境。

接連關閉多處駐外使館 北韓宣稱僅為「例行事務」

北韓今天表示，近期關閉多處駐外使館僅是改善對外關係的「例行事務」。在此之前，韓國宣稱這是平壤當局陷入嚴峻經濟困境的跡象

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。