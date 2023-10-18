快訊

蜂窩大如米籮...黑腹虎頭蜂逞凶 家鵝被螫得四處逃竄

20歲女生裸辭花不到7萬元 76天遊22個城市

太傻？他點開「帳戶異常信」發現是公司釣魚套路 結局超慘要做這1事

富豪搶買東京高級公寓 使東京房價漲到泡沫來新高

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
東京房價已漲到1980年代房市泡沫以來僅見的水準。路透
東京房價已漲到1980年代房市泡沫以來僅見的水準。路透

日本創業家正與外國買家爭搶供應稀缺的東京高級公寓，帶動東京房價漲到1980年代房市泡沫以來僅見的水準。

英國金融時報（FT）報導，東京待售新公寓的價格第3季漲到每平方公尺162萬日圓（10,830美元），超越1990年的140萬日圓高峰。

追蹤日本房市的日本不動產經濟研究所數據也顯示，東京已出售新公寓的平均價格上半年衝上8,870萬日圓，為泡沫後新高。該機構一名主管說，「主要買主都是富裕的日本個人」。

儘管東京的房價仍低於好幾個其他主要首都城市，但瑞銀分析師團隊估算，日本一般人買不起東京公寓的程度，在主要城市僅次於香港。

瑞銀在最近的報告指出，日本技能嫻熟的辦公室員工平均要花15年，才買得起東京都心的60平方公尺公寓，分別多於倫敦的11年、新加坡的十年及紐約的八年，「東京房市的失衡程度，已從20年前的價格遭低估，一直到現在的有泡沫之虞」，也和日本其他地區房價脫鉤。

原因之一是供給短缺。顧問業者戴德梁行（Cushman & Wakefield）的數據顯示，去年東京都心待售的公寓供給只有10,800戶，是至少20年來最少。東京鑑定公司指出，今年供應已再度萎縮，對高級公寓的需求正對平均價格造成不成比例的影響。

東京房仲業者指出，來自中國大陸等地的外國投資人，也受到低廉的日圓匯率所吸引進場，戴德梁行日本研究部門主管熊谷真理指出，外國買家擴大購買的趨勢「近期不太可能停止」。

房仲業指出，現在東京房市售價至少10億日圓的待售公寓，只有約100戶，但日本買家引領排隊。

日本富豪需求強

日本新開發案正在擴增這類房產的供應，例如十層樓、占地330公尺的森大廈麻布台之丘，知情人士透露，最貴的頂樓已以約220億日圓賣出。森大廈發言人證實迄今的多數買家都是日本人，都不願揭露公寓價格。

一名日本創業家說，他知道有三個創辦企業都在過去18個月內於東京證交所上市的創業家，也都有買麻布台之丘的公寓，「在較年輕的執行長中，這幢公寓是展現身分的新方式」，企業「創辦人過去會買土地蓋大房子，現在它們想買市中心的公寓」。

日本不動產經濟研究所指出，東京房價上漲，是由營建與建材成本上升、以及「長期缺工」帶動，當前時代「和泡沫時代非常不同」。

日本 東京 公寓

延伸閱讀

哪些日本美食根本過譽？ 網點名兩樣小吃：還不如吃台灣的

日本奈良小學生遠足遇車禍 至少15童輕傷

左營萬年季840萬做「火獅」 藍批荒腔走板如日本神社...市府：虛心檢討

交通安全基本法效法日本 王國材：道安以人為本

相關新聞

安謀CEO：美國很難只靠出口管制 切斷中國晶片供應

英國晶片設計業者安謀控股（Arm Holdings）執行長哈斯（Rene Haas）說，美國想阻斷中國大陸取得軍用精密半...

馬斯克旗下X平台 將在紐菲測試向未驗證新用戶收費

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下社群媒體平台X（前名為推特），將在紐西蘭和菲律賓推出一項試驗計畫，開始向未經...

Socionext攜手台積電與安謀 開發2奈米晶片組

日本晶片設計公司索思未來（Socionext）表示將與台積電及英國晶片設計業者安謀（Arm），一同開發2奈米多核心晶片組...

法德為能源價格競爭力槓上 恐徒增歐盟內耗

歐盟兩大工業核心國家法國和德國正槓上彼此，核心爭議在於核能未來在歐盟能源組合的角色，牽動兩國的能源電價競爭力，最終攸關吸引工業投資的能力…

澳洲新屋短缺 租房也困難

澳洲房屋供應短缺為全球數一數二嚴峻，且持續惡化，甚至就連租房子都很難。

Google衝業績 偷漲廣告價格

Google正面臨美國聯邦政府的反托辣斯訴訟，遭指控藉由支付網路瀏覽器業者與智慧手機製造商數十億美元，保證以Google為預設瀏覽器，從而非法在網路搜尋領域擁有壟斷地位，確保其數位廣告霸主地位。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。