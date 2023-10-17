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波蘭大選3在野黨得票加總過半 親歐盟前總理可望回鍋

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
波蘭15日舉行國會大選，最大在野黨「公民聯盟」同其他2個在野黨獲得過半票數，公民聯盟黨魁、波蘭前總理圖斯克（中）可望回鍋。美聯社
波蘭15日舉行國會大選，最大在野黨「公民聯盟」同其他2個在野黨獲得過半票數，公民聯盟黨魁、波蘭前總理圖斯克（中）可望回鍋。美聯社

波蘭15日舉行國會大選，國家選舉委員會17日公布最終計票結果，本屆大選投票率近75%創下新高，3個在野黨共獲得54%選票，若能成功籌組聯合政府，將能結束執政黨8年統治，波蘭前總理圖斯克（Donald Tusk）也有望回鍋。

美聯社報導，執政8年的保守派政黨「法律正義黨」（PiS）得票率仍居第一、約35%，但已失去國會過半優勢，可能與法律正義黨結盟的極右派政黨「聯盟黨」（Confederation）得票率約7%。

波蘭最大在野黨「公民聯盟」（KO）在選舉中獲得重大勝利，得票率30.7%，中間偏右政黨「第三路線」（Third Way）得票率為14.4%，「新左派」（New Left）則是8.6%，三黨加總得票率53.7%，在下議院460席獲248過半席次，足以籌組聯合政府。

雖然三黨選前並未正式結盟，但皆矢言恢復法律秩序，公民聯盟黨魁、波蘭前總理圖斯克（Donald Tusk）也有望回鍋。

美聯社報導，法律正義黨執政期間，透過非法手段掌控法院，並將公共電視台等公家機關政治化，使其成為政治宣傳、攻擊異己的工具。執政黨近年也持續打壓國內LGBTQ+族群與自由派人士，並縮限墮胎權，禁止女性打掉畸形胎兒，引發國內大規模示威遊行。

法律正義黨於2015年上台，矢言打擊貪腐、改善貧富不均，上台後的社會預算政策確實幫助不少低收入戶與家庭，鞏固鐵票族群，但該政黨所面臨的貪腐指控也日益增加。另外，俄烏戰火持續延燒之際，執政黨與歐盟的摩擦頻傳，也讓各界擔心這屆大選恐致波蘭脫歐，如今親歐盟的在野陣營獲得過半票數，讓各方輕鬆不少。

儘管大選落幕，但距離新政府上任可能還要數個星期。波蘭總統杜達將於選後30天內召開國會會議，指定由何黨出面組閣。

波蘭 得票率 大選

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