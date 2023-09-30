美中台博弈／從朝鮮半島看台海 誰先影響誰？

朝鮮半島似乎是歹戲拖棚連續劇；川普時期，期待北韓逐步棄核，美國心中範例是走市場經濟的越南，政權仍控制在越共手中，最理想狀態是依賴美國，對抗中國大陸，但川普與金正恩在河內談崩後，拜登又回到極限施壓老政策。

中共與北韓關係由於歷史血盟，負擔多於利益，北韓發展核武後更是個麻煩，大陸一度想與美國合作，推動北韓棄核，但在美中開始緊張後，北京重回原本庇護北韓的舊立場。

朝鮮半島劇變 始於尹錫悅上任

朝鮮半島的劇變始於去年尹錫悅當選南韓總統後，他採取極限施壓的對北韓策略，加入美日韓結盟。北韓為謀取出路，一方面加快武器研發步伐，另一方面不惜與全球譴責的俄羅斯交好。

北京角色耐人尋味；變化可能性之一是三對三的抗衡；由於中俄、中國與北韓間的特殊關係，加上俄國和北韓強化關係，這三組雙邊關係的進展，使中俄和北韓結合成三邊「軸心國」，旨在對抗美日及南韓的亞洲小北約「同盟國」。

但若北京加入俄國與北韓聯盟，東北亞對立升高，這並非北京樂見，加上十一月舊金山ＡＰＥＣ領袖會議在即，以中美關係為重的北京，刻意與該聯盟保持距離。

美圍堵中聯盟 南韓是最弱一環

另個可能性是俄國和北韓關係深化，企圖架空大陸，從而削弱北京對結束俄烏戰爭的影響力，以及其限制北韓發展核武的影響力，亦即中國被排除在外。果真如此，中國反其道而行，開始拉攏南韓，以瓦解美日和南韓同盟。

南韓本來就是美國圍堵中國的聯盟中最弱一環，習近平藉接見南韓總理韓德洙時，表達有意訪問南韓。

這在南韓引發莫大回響，其近一年多來緊靠美國，其實也擔心惹惱中國，習近平若來訪，正好平衡中美，也可乘機爭取中國在兩韓間中立，雙方一拍即合。加上南韓做為輪值東道主，正籌辦中日及南韓三方領袖會議，一時間中國與南韓關係升溫到新層次。

北京與南韓升溫 換金正恩擔心

這下換金正恩擔心；朝鮮雖慣常以中制俄，或以俄制中，但金正恩清楚中俄已不可同日而語，即使外傳俄國和北韓達成軍事協議，但俄國ＧＤＰ僅有中國的百分之十二，絕對無法替代。

如今習近平有意訪問首爾，北韓意識到恐失去大靠山北京，朝中社突於廿七日宣布，將有意尋求北韓政治庇護的美軍士兵金恩驅逐出境。一方面是北韓對美國表示善意，也許能換到談判，但更重要的是金恩在中國境內由美方接走，亦即平壤將面子做給北京。

朝鮮半島與台海密切連動

世局如同一盤棋，此刻朝鮮半島與台海情勢密切連動。美軍因應台海與韓半島危機時，是全方位調動資源，最近更有建議將駐韓與駐日美軍併為遠東總部。現在北韓與台海正競爭哪方較緊急，若台海更優先，美軍也將要求南韓軍方助美軍介入戰事，如同要求日本自衛隊般。

南韓與日本一樣，開始考慮台海危機與朝鮮半島危機的連動；尹錫悅去年底就南韓與駐韓美軍在台海衝突中將扮演何種角色回答說，南韓軍隊將考量整體安全情勢。但南韓最緊迫的隱憂是北韓會乘機採取軍事行動。

但尹錫悅的答覆比日本一再表態「台灣有事、日本有事」差太多。美國擔心台海若有事，南韓雖會協助，但生怕得罪中國而不敢全力以赴，這就是尹錫悅話中有話之意：我們有北韓要操心，不可能分散軍力。

在南韓想定中，一旦美國轉移南韓的戰力到台海，就會誘發北韓突襲（或根本就是北韓軍隊與共軍協同攻擊），讓美國與南韓猝不及防；又或者美軍備多力分，受到北韓核試或飛彈恫嚇，容易捨南韓就台灣，那南韓更該保存自己的實力，怎可能應美國之請，分身協防台灣？

但南韓發言權有限，美國和南韓聯軍的戰時指揮權目前在美方手中，美國若認定需出動駐韓美軍，才不會顧及是否會影響南韓的防衛態勢。

南韓憂被拖入不想要之戰

這正是八月大衛營峰會的主要目的，緊急時發揮美日與南韓結盟的作用，但也讓南韓內部擔心被拖入一場自己不想要的戰爭。

尹錫悅雖強調會中並未談到美日及南韓應負的軍事義務，但朝野普遍懷疑他可能簽下賣身契，這或許正是他期待習近平來訪的背後動機。