快訊

「台灣女生最想擁有的臉蛋」林志玲排第2 冠軍周子瑜3世代通吃

新北醉男「持刀與女友談分手」 太激動！不慎跌倒刀插胸口不治

高鐵失衡？他怨對號車廂上廁所都難 擠到爆「跟印度火車差不多」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界亂糟糟！諾爾獎和平獎「今年恐從缺」 越戰時也曾停頒

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
一年一度的諾爾獎將於下周登場，其中重頭戲和平獎廣受外界關注。美聯社
一年一度的諾爾獎將於下周登場，其中重頭戲和平獎廣受外界關注。美聯社

一年一度的諾爾獎將於下周登場，其中重頭戲和平獎廣受外界關注，有消息傳出，今年恐怕因為全球各地衝突激增，使得諾貝爾和平獎得主從缺，而該情況上一次發生是在1972年越戰期間。

法新社報導，諾貝爾獎將於10月2日至9日在挪威首都奧斯陸公布各項得獎名單，但現在卻傳出，原本預計要在6日公布的諾貝爾和平獎，可能會沒有任何得主。

有專家表示，目前全球事態黯淡，像是俄烏戰爭即將進入第二個年頭，幾個超級大國之間的緊張局勢加劇，以及近年來非洲發生多起政變，讓全球都陷入不穩定的局面。

此外，官方取消邀請俄羅斯、白俄羅斯和伊朗大使出席頒獎典禮，也多少反映相關態度。

瑞典國際事務教授華倫斯汀（ Peter Wallensteen）表示，從很多方面來看，他認為今年諾貝爾委員會不頒發和平獎是十分恰當的。他認為這會是表明世界局勢十分嚴峻的好方法。

瑞典國際事務教授、和平與衝突研究員華倫斯坦（Peter Wallensteen）認為，「從很多方面來看，委員會今年不頒發任何獎項，都是合適的。這將是標誌國際局勢嚴峻的好方法。」

挪威諾貝爾委員會秘書長恩約斯塔（Olav Njolstad）坦言，「很難想像結果會是這樣，但我不會說這是不可能的。」儘管如此，他仍認為世界需要一些指向正確方向的事物，因此「即使是在今年，諾貝爾和平獎也有必要頒發。」

諾貝爾和平獎過去也曾有一次停頒紀錄，當時是1972年的越南戰爭期間所致。儘管提名名單保密到家，觀察人士仍列出熱門得主，包括瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）、爭取原民權利的巴西卡雅波族酋長郝倪（Raoni Metuktire）。

此外，伊朗庫德族少女艾米尼（Mahsa Amini）2022年因頭巾問題而不幸逝世，該國女性持續發起示威，伊朗記者阿琳娜嘉德（Masih Alinejad）及人權運動家穆罕默迪（Narges Mohammadi），或者伊朗民主與自由聯盟（ADFI）都被視為潛在獲獎者。

諾貝爾獎 伊朗 瑞典 人權 庫德族 俄烏戰爭

延伸閱讀

瑞典幫派大亂鬥釀12死！首相召集軍方協助打擊犯罪

伊朗與沙烏地復交 賺到多個邦交國

俄羅斯防長紹伊古訪伊朗 參觀無人機、飛彈

與伊朗換囚 美5公民抵卡達 伊朗60億資金解凍

相關新聞

荷蘭鹿特丹32歲學生持槍闖民宅和醫院 開槍縱火釀3死

荷蘭鹿特丹市（Rotterdam）當地時間28日爆發連環槍擊案，一名32歲男子先後向一間公寓和一家醫院開火，造成三人死亡...

關係好轉？傳王毅、何立峰可望訪美交流 為11月拜習會鋪路

正值外界關注美國總統拜登和中國國家主席習近平是否會在11月的APEC峰會期間舉行雙邊峰會之際，華爾街日報報導，北京和華府...

世界亂糟糟！諾爾獎和平獎「今年恐從缺」 越戰時也曾停頒

一年一度的諾爾獎將於下周登場，其中重頭戲和平獎廣受外界關注，有消息傳出，今年恐怕因為全球各地衝突激增，使得諾貝爾和平獎得...

瑞典幫派大亂鬥釀12死！首相召集軍方協助打擊犯罪

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）表示，已召集軍方領導人，兩人將於29日會見警察總長會面，討論軍隊如何...

加拿大槓上印度又怕得罪美 杜魯多的豪賭碰一鼻子灰

印度裔加國公民在溫哥華遇害，加拿大總理杜魯多怒指印度政府是幕後黑手。本該同仇敵愾的盟友，像是「五眼聯盟」中的美、英、澳、紐，除了「深表關切」等不痛不癢的外交辭令，對印度連一句重話都不肯講，更別說是譴責制裁了，反而是杜魯多顯得自討沒趣，何以致此？

美：6萬封非機密郵件被駭外洩 不影響機密郵件系統

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）28日在記者會證實，國務院有6萬封的非機密郵件在駭客攻擊後外洩，不過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦