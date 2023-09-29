聽新聞
test
0:00 / 0:00

北韓核武入憲 嗆「非核化」免談

聯合報／ 國際中心／綜合報導
北韓傳修改憲法，領導人金正恩（左四）宣布將加快核武現代化。（美聯社）
北韓傳修改憲法，領導人金正恩（左四）宣布將加快核武現代化。（美聯社）

北韓國營媒體廿八日報導，北韓立法機構最高人民會議已將北韓作為核武國家地位載入憲法中，領導人金正恩更強調「任何人都不得藐視」。專家指出，此舉展現北韓拒絕與國際社會協商非核化的協商要求。

北韓朝中社報導，領導人金正恩在廿六、廿七日舉行的最高人民會議中指出，北韓「建構核武政策已永久列為國家基本法，任何人都不得以任何方式藐視」。

北韓今年武器測試次數創下歷來最高，與南韓和美國的關係也非常緊繃。外界擔心平壤可能會進行二○一七年以來首次核試。北韓自二○○六年以來已進行六次核試。

北韓最高人民會議一年前通過法令，宣布北韓將成為核武國家，金正恩表示此地位「不可逆轉」。這項新法律也允許先發制人使用核武。如今，北韓最高人民會議更進一步在憲法中規定核武地位，再次以行動表明「非核化」對北韓而言並非可協商議題。

南韓統一研究院研究委員洪珉指出，北韓意圖藉由這次修憲，向國內外強調他們發展核武「不妥協、不可逆、永久性」立場，表明未來不會就非核化進行協商；就算政權變化，已列入憲法中的核武政策也不會改變。

梨花女子大學北韓學系教授朴元坤則指出，若北韓要成為國際認可的擁核國，仍無法避免與美國談判，因此可能也希望藉此對美國施壓。

金正恩在這次會議中提到，當前國際關係已明確轉向「新冷戰」局勢。過去都以「南朝鮮」稱呼南韓的北韓，近期將稱呼改為「大韓民國」，金正恩這次演說也沿用這個稱呼，與南韓政府劃清界線，並將美日韓軍事合作體系稱為「亞洲版北約」，將此視為對北韓的最大威脅及發展核武的原因。

另外，兩個月前越界進入北韓的美國二等兵金恩遭北韓驅逐出境，廿八日已抵達德州軍事基地。華爾街日報說，美國幾周前透過代理美國在北韓外交事務的瑞典，獲悉北韓有意釋放金恩；瑞典官員日前抵達北韓協助金恩搭機前往中國，移交給美國駐北京大使館外交官。

美國國務院發言人米勒說，金恩獲釋並非美國與北韓關係「有所突破」的徵兆。白宮國家安全顧問蘇利文則感謝中國協助讓金恩過境。

北韓 美國 核武

延伸閱讀

金正恩平壤壁畫亮相 躋身「偉人」行列

金正恩剛走王毅就訪俄！專家：陸拒評普金會 但可能知悉雙方合作

滿載而歸！金正恩帶俄方饋贈步槍、無人機回北韓 「伴手禮」將存放展覽館

金正恩訪俄行收了什麼禮物？ 特產防彈背心能護喉嚨、鼠蹊部

相關新聞

北韓核武入憲 嗆「非核化」免談

北韓國營媒體廿八日報導，北韓立法機構最高人民會議已將北韓作為核武國家地位載入憲法中，領導人金正恩更強調「任何人都不得藐視...

納卡投降亞塞拜然 6.8萬人出逃

亞塞拜然的納戈爾諾．卡拉巴赫（簡稱納卡）地區當局廿八日宣布，當地亞美尼亞族成立的「納卡共和國」將在二○二四年元旦解散，向...

因應東亞局勢 日33機場港口擬升格軍用

日本經濟新聞廿八日報導，鑑於對東亞的安全關切升高，日本政府已挑選十個都道府縣的卅三個民用機場和港口，列入可能升級為軍用的...

監視器畫面顯示遭性侵少女挨家挨戶求助卻遭拒 引爆印度民眾怒火

印度網路近日出現一支監視器拍攝的短片，可見到一名少女遭到性侵後在街上走來走去尋求幫助，有名男子則似乎在她靠近時揮手要她走...

英防相訪烏克蘭 討論加入北約與冬季作戰

英國國防大臣夏普斯27日赴烏克蘭訪問，與總統澤倫斯基等烏克蘭政府和軍事高層會晤。夏普斯說，英國對烏克蘭的支持堅定不移，將...

促成糧食自給自足 印度綠色革命之父辭世享耆壽98歲

協助印度增加小麥與大米產量，並達成糧食自給自足，印度「綠色革命」之父史瓦米那尚（M. S. Swaminathan）今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦