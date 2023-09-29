北韓核武入憲 嗆「非核化」免談

北韓國營媒體廿八日報導，北韓立法機構最高人民會議已將北韓作為核武國家地位載入憲法中，領導人金正恩更強調「任何人都不得藐視」。專家指出，此舉展現北韓拒絕與國際社會協商非核化的協商要求。

北韓朝中社報導，領導人金正恩在廿六、廿七日舉行的最高人民會議中指出，北韓「建構核武政策已永久列為國家基本法，任何人都不得以任何方式藐視」。

北韓今年武器測試次數創下歷來最高，與南韓和美國的關係也非常緊繃。外界擔心平壤可能會進行二○一七年以來首次核試。北韓自二○○六年以來已進行六次核試。

北韓最高人民會議一年前通過法令，宣布北韓將成為核武國家，金正恩表示此地位「不可逆轉」。這項新法律也允許先發制人使用核武。如今，北韓最高人民會議更進一步在憲法中規定核武地位，再次以行動表明「非核化」對北韓而言並非可協商議題。

南韓統一研究院研究委員洪珉指出，北韓意圖藉由這次修憲，向國內外強調他們發展核武「不妥協、不可逆、永久性」立場，表明未來不會就非核化進行協商；就算政權變化，已列入憲法中的核武政策也不會改變。

梨花女子大學北韓學系教授朴元坤則指出，若北韓要成為國際認可的擁核國，仍無法避免與美國談判，因此可能也希望藉此對美國施壓。

金正恩在這次會議中提到，當前國際關係已明確轉向「新冷戰」局勢。過去都以「南朝鮮」稱呼南韓的北韓，近期將稱呼改為「大韓民國」，金正恩這次演說也沿用這個稱呼，與南韓政府劃清界線，並將美日韓軍事合作體系稱為「亞洲版北約」，將此視為對北韓的最大威脅及發展核武的原因。

另外，兩個月前越界進入北韓的美國二等兵金恩遭北韓驅逐出境，廿八日已抵達德州軍事基地。華爾街日報說，美國幾周前透過代理美國在北韓外交事務的瑞典，獲悉北韓有意釋放金恩；瑞典官員日前抵達北韓協助金恩搭機前往中國，移交給美國駐北京大使館外交官。

美國國務院發言人米勒說，金恩獲釋並非美國與北韓關係「有所突破」的徵兆。白宮國家安全顧問蘇利文則感謝中國協助讓金恩過境。