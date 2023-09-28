快訊

每半年568萬配息超驚人！486曝光一財富自由簡訊網羡慕

亞運網球／詹家姊妹也晉決賽！女雙金牌銀牌都是台灣的

亞運網球／許育修、莊吉生大逆轉進金牌戰 創男雙新紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／美中關係修睦訊號？ 拜登政府3官員出席使館活動

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
中國大陸駐美大使謝鋒（右二）偕妻王丹（左二）在使館主持建國紀念活動，與白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran，右一）和國務院東亞局首席副助卿梅健華（Kim Moy，左一）合照。華盛頓記者張文馨／攝影
中國大陸駐美大使謝鋒（右二）偕妻王丹（左二）在使館主持建國紀念活動，與白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran，右一）和國務院東亞局首席副助卿梅健華（Kim Moy，左一）合照。華盛頓記者張文馨／攝影

中國大陸駐美大使謝鋒27日在使館主持建國紀念活動，正在積極修復雙邊關係的拜登政府派國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran）和國務院東亞局首席副助卿梅健華（Kim Moy）出席。

謝鋒在致詞時表示，中美關係出現一些穩定的正面徵兆，落實拜習會共識；美中身為經濟與核武大國，若發生衝突將沒有贏家，全球也不樂見，美中應避免任何戰爭（不論是熱戰、冷戰、科技戰或貿易戰），追求共贏，他呼籲推動兩國關係重回正軌。

針對台灣，謝鋒表示，希望美國尊重中方的主權與領土完整，以中美三聯合公報的原則來謹慎處理重要且敏感的台灣問題。

這是新冠疫情以來，中國大陸大使館首次舉行實體建國紀念活動；據大使館新聞稿，康達參與2021年的線上招待會，大使館去年的新聞稿並未提及任何美國官員。

27日的活動中，梅健華率先抵達，康達約18時38分抵達，活動隨即展開，貝莎蘭在謝鋒演講中途到場，當時謝鋒正說到美中應互不干涉內政和主權。

康達就坐在謝鋒右手邊，在謝鋒演說結束後，與謝握手並耳語幾句後起身離場，留下貝莎蘭和梅健華，康達前後停留約25分鐘。

包含康達在內，拜登政府官員並未發表談話或致詞。

謝鋒談到，中美關係有些正面進展，也依然面臨嚴峻的困難和大幅變動，他說，中國大陸國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處與合作共贏三原則，為中美關係指明方向；中方不干涉美國內政，也希望美國尊重中方的主權和領土完整，謹慎處理台灣議題，尊重中國大陸人民選擇的發展道路、政治制度以及過上更好生活的權利。

謝鋒說，美中高層往來除了雙邊商務部就出口管制建立資訊交換機制，成立經濟與財政工作小組外；他還透露，由中國大陸外交部副部長孫衛東和美國亞太助卿康達就亞太事務舉行的協商，將陸續對外公開。

謝鋒致詞時反覆強調和平共存的目標，也說，「我們無意挑戰、勝過或取代任何人。」

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）出席中國大陸使館活動。華盛頓記者張文馨／攝影
美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）出席中國大陸使館活動。華盛頓記者張文馨／攝影
中國大陸駐美大使謝鋒27日在使館主持建國紀念活動。華盛頓記者張文馨／攝影
中國大陸駐美大使謝鋒27日在使館主持建國紀念活動。華盛頓記者張文馨／攝影
白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran，前排右一）和國務院東亞局首席副助卿梅健華（Kim Moy，右二）出席中國大陸駐美使館活動，與中國大陸駐美公使徐學淵（左一）互動。華盛頓記者張文馨／攝影
白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran，前排右一）和國務院東亞局首席副助卿梅健華（Kim Moy，右二）出席中國大陸駐美使館活動，與中國大陸駐美公使徐學淵（左一）互動。華盛頓記者張文馨／攝影
拜登政府派國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran，左三）和國務院東亞局首席副助卿梅健華（Kim Moy，左二）出席中國大陸駐美使館活動，康達先走留下貼有名牌的空位，就在駐美大使謝鋒（右一）右手邊。華盛頓記者張文馨／攝影
拜登政府派國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran，左三）和國務院東亞局首席副助卿梅健華（Kim Moy，左二）出席中國大陸駐美使館活動，康達先走留下貼有名牌的空位，就在駐美大使謝鋒（右一）右手邊。華盛頓記者張文馨／攝影
中國大陸駐美大使謝鋒27日在使館主持建國紀念活動。華盛頓記者張文馨／攝影
中國大陸駐美大使謝鋒27日在使館主持建國紀念活動。華盛頓記者張文馨／攝影

美國

延伸閱讀

9/28【早晨財經速解讀】修正還是起跌?美股市場終於怕了!馬斯克與拜登支持電動車 為何兩人關係不好？

拜登選戰打得激烈 台積電恐成炮灰

不想聽「說教」！缺席拜登太平洋島國峰會 索羅門總理：國內有迫切事項

不讓拜登摔？白宮反駁特殊任務：運動鞋時尚也出現在國會

相關新聞

疑遭雷擊起火！烏茲別克首都倉庫爆炸陷火海

路透和法新社引述當地媒體報導，烏茲別克首都塔什干（Toshkent）一座倉庫28日凌晨發生巨大爆炸，隨後引發火災，根據社...

北韓修憲 金正恩加快核武現代化 保持戰略震懾力優勢

北韓最高人民會議通過修改憲法，制定當地的核武政策，朝中社28日報導，北韓領袖金正恩在會上表示，平壤有需要加快核武的現代化...

在太空站待371天破紀錄 美太空人盧比歐順利返回地球

在國際太空站連續待了371天，打破美國紀錄的太空人盧比歐(Frank Rubio)搭乘俄羅斯太空船，於27日順利降落哈薩...

北溪管線到底被誰炸了 3國祕密調查1年指幕後黑手是「某國」

去年9月26日，俄羅斯通往德國的天然氣管道北溪1號及2號共4條管線發生一連串水下爆炸，其中3條破裂，導致大量天然氣外洩波羅的海，地緣政治關係再度升溫。丹麥、瑞典與德國分別啟動調查，但一年過去了，北溪案凶手依然成謎。有人懷疑烏克蘭犯案，有人認為美國才是幕後黑手，也有人堅信俄國作案理由最充足，然而種種論述皆缺乏有力證據，各國也都否認涉案。

影／美中關係修睦訊號？ 拜登政府3官員出席使館活動

中國大陸駐美大使謝鋒27日在使館主持建國紀念活動，正在積極修復雙邊關係的拜登政府派國務院亞太助卿康達（Daniel Kr...

烏茲別克首都機場附近大爆炸 火災釀多人受傷

烏茲別克媒體報導，首都塔什干（Tashkent）機場附近昨天深夜到今天凌晨發生強烈爆炸，有關當局說爆炸引發的火災導致多人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦