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美將首度外交承認庫克群島、紐埃

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

路透報導，美國總統拜登廿五日將主持與太平洋島國領袖的第二次年度峰會，以期拉攏各島國，防止北京在該地區擴張影響力。報導稱，預期美方將首度正式外交承認該地區的庫克群島、小島國紐埃，並承諾進一步提供基礎建設資金。

庫克群島一九六五公投通過建立自治政體，與紐西蘭以「自由聯合」型態合作，外交與國防由紐西蘭監督，人口約一萬七千，擁有紐西蘭公民權，同以英國國王查理三世為元首。紐埃也是紐西蘭的聯繫邦，人口約一千六百人。

美聯社報導，拜登廿五日將宣布在庫克群島及紐埃設立使領館。

由十八個成員國所組成的太平洋島國論壇，將於廿五日起在美國舉行為期兩天的峰會。路透指出，太平洋諸島地區具戰略意義，華府向來將其視為自家「後院」。美國在會議中，預計承諾海底電纜等基建經費。今年的優先事項包括氣候變遷、經濟成長、永續發展、公共衛生和對抗非法捕魚等。

不過，近年和北京加深關係的索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞，不會出席今年峰會。一名拜登政府高階官員表示，美方對此感到失望。澳洲廣播公司報導，索羅門群島外交部長馬內列將出席這場峰會。

蘇嘉瓦瑞廿三日在聯合國大會發言時，稱讚與中國的發展合作「限制更少、回應更積極，符合我們國家的需要」，他並說北京是索國基礎建設的首要合作夥伴。蘇嘉瓦瑞表示，他在七月訪中期間與中國國家主席習近平達成共識，希望透過中國的「一帶一路倡議」與「全球安全倡議」等政策，來實現索羅門群島的發展。

另一方面，萬那杜總理基爾曼辦公室官員說，基爾曼也不會出席這場峰會。因為萬那杜所有國會議員須在廿五日於國會進行不信任投票。

拜登去年在白宮和太平洋島國領袖舉行首次峰會，原本預計五月在巴布亞紐幾內亞再度聚首，但當時華府面臨舉債上限危機，使拜登提早結束亞洲行。去年有十四個太平洋島國與會，華府承諾協助諸島國抵禦北京的「經濟脅迫」，並提出一項共同宣言。

拜登 北京 紐西蘭

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