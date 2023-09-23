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仿效紐西蘭！英國擬推反菸措施 禁止下一代買菸

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
英國首相蘇納克考慮推出措施，禁止當地下一代民眾買菸。法新社
英國首相蘇納克考慮推出措施，禁止當地下一代民眾買菸。法新社

衛報引述英國政府消息人士報導，首相蘇納克（Rishi Sunak）考慮推出一些全球最嚴厲的反菸措施，禁止當地下一代民眾購買香菸，進一步降低吸菸人口。

報導指出，蘇納克有意參考紐西蘭去年12月實施的做法，逐步提高合法吸菸年齡，最終實現向2009年1月1日或以後出生民眾禁售煙草的目標。此外，紐西蘭政府還立法規定減低煙草產品的尼古丁含量，同時強制只准在特定煙草店出售產品。

英國在野黨工黨曾表示，就推行類似紐西蘭的政策徵詢意見，研究當地是否有意改變吸菸問題。而蘇納克這次考慮類似政策，是為明年大選前推出的刺激消費政策之一。

對於衛報報導，政府發言人向路透表示，當局希望鼓勵更多民眾戒菸，以達至2030年底前無菸環境的抱負，因此政府已採取步驟降低吸菸率，包括提供免費電子煙、為孕婦戒菸提供誘因等。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

紐西蘭 蘇納克 戒菸 英國

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