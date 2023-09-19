抗衡陸海軍 印7700億買軍艦

印度媒體「印度時報」十八日引述消息人士報導，印度海軍正在添購六十八艘軍艦，期望在二○三五年達到擁有二百艘軍艦的規模，與持續在印度洋擴張的中國海軍抗衡。

根據報導，印度海軍目前有一三二艘軍艦、一四三架軍機以及一百卅架直升機，已下單增購六十八艘軍艦，包括將在印度製造的八艘護衛艦、九艘潛艦、五艘研究艦以及二艘多用途船艦。

這些新艦的採購預算約為二兆盧比（約台幣七千七百億元）。

報導引述不具名消息人士說，雖然逐年會有新艦加入，但考慮到舊艦汰換因素，印度軍艦總數直到二○三○年可能為一五五艘至一百六十艘，目標是在二○三五年以前擁有一七五艘至二百艘軍艦，以取得可靠戰略影響力、機動力以及調度力。

此外，印度海軍也會添購戰機、直升機、無人機以及其他功能的飛機。

陸海軍想設海外基地

消息人士說，中國海軍在過去十年間有一百五十艘新艦服役，現已有三五五艘軍艦及潛艦在役；未來五年間可能增至五五五艘之多，屆時中國航空母艦料將頻繁在印度洋活動。

報導指出，中國海軍正積極尋求在海外設置基地，除了在非洲吉布地、巴基斯坦喀拉蚩與瓜達爾等港口之外，最近也可能在柬埔寨的雲壤設點，以解決航行印度洋的後勤挑戰。

報導說，印度海軍建造第三艘航空母艦的計畫尚未被批准，而去年九月服役的國造航艦維克蘭特號仍需數月才能具備戰鬥能力。

印度現擁有二艘航空母艦，另一艘是由二○○四年向蘇聯採購的「高希柯夫海軍上將號」改裝而成的維克拉瑪蒂亞號。