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中國派駐塔利班大使 形同承諾政權

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
中國13日宣布派任駐塔利班大使趙興上任，成為第一個承認塔利班的國家。（Photo by Taliban Prime Minister Media Office）
中國13日宣布派任駐塔利班大使趙興上任，成為第一個承認塔利班的國家。（Photo by Taliban Prime Minister Media Office）

塔利班迎來國際第一個朋友，中國！中國13日正式派遣駐塔利班大使趙興，形同承認阿富汗新政權。由於塔利班2021年8月將原來阿富汗政府趕下台，並施行極端伊斯蘭統治、侵害女權，因此引發國際抵制，但中國長期以來與阿富汗互動密切，也讓中國願意先承認塔利班政權。

為塔利班找朋友

根據《德國之聲》報導，中國政府13日派遣駐塔利班大使趙興前往阿富汗述職，並由塔利班外交部長穆塔奇接待，穆塔奇高興表示，中國願意承認塔利班對塔利班的國際地位，還有兩國關係都具有非凡意義。

半島電視台》提到，中國大使館就位後也發表聲明，呼籲各國與塔利班保持對話，並鼓勵國際將塔利班納入多方對話機制，並與塔利班合作打擊恐怖主義、建立邦交。大使館還意有所指地呼籲特定國家需從阿富汗身上學得教訓，不要在打擊恐怖主義上雙標，應儘速解除對塔利班的制裁與解凍海外資產，外界都了解這是針對美國。

盼突破西方制裁

中國與塔利班2019年就有展開對話，當時由西方支持的政府還在任，且塔利班在卡達杜哈設有辦公室，不過在2021年占領阿富汗後，塔利班就受到國際孤立，各國大使紛紛撤離首都喀布爾，雖然巴基斯坦與歐盟還有外交人員駐留，但並非以大使身分，而是「執行外交任務」的外交人員。

塔利班上台後，在國內實施極端伊斯蘭統治，對女性就學、就業與外出都有嚴格規範，甚至還不允許女性就學，因此引發國際抨擊與制裁，但受到俄烏戰爭與疫情影響，加上阿富汗本就缺乏醫療與經濟基礎建設，因此國內也面臨糧食短缺等危機，塔利班盼透過中國緩解境內人道危機，抵抗西方制裁。

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塔利班 阿富汗 大使館

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