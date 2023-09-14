影╱怕爆！金正恩保鑣狂擦椅子畫面曝 還檢查能否承重136公斤

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聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
北韓維安人員仔細檢查金正恩即將入座的椅子。截自推特
北韓維安人員仔細檢查金正恩即將入座的椅子。截自推特

北韓領導人金正恩出訪俄羅斯與普亭會談，會議前一段現場影片曝光引發外界熱議，從影片中可以看到，北韓的維安人員除了測試椅子能否承受金正恩136公斤的體重外，還徹底清潔了整張椅子，似乎擔心遭到暗算，顯然不完全信任普亭。

每日郵報報導，金正恩與普亭13日在俄國遠東阿穆爾州東方太空發射場舉行面對面會談，會議開始前一段影片可見，金正恩隨行團隊中一名身穿黑色西裝、戴著白手套的男子，先是用一塊白布仔細擦拭座椅，包括椅背、扶手到坐墊都擦一遍，接著還拿出疑似是金屬探測器的裝置，在椅子上來回擺動。

此外，另一名男子則由上往下朝椅子和扶手施力，似乎在測試椅子是否能夠承受金正恩的重量，過程中還有一名女子也在從旁協助。後方還有一名看似是俄國男子，密切注意北韓人員的一舉一動。

目前尚不清楚是誰錄製這段影片，以及為何要如此徹底擦拭椅子或是用何種設備進行檢查等。

但眾所皆知，普亭被指下令使用致命神經毒劑諾維喬克（Novichok）及放射性元素釙-210（Polonium-210）殺害政敵。考量到這點，金正恩似乎也不想抱持僥倖心態，儘管兩人在東方航空發射場會面時展現好交情。

至於檢查椅子夠不夠堅固的原因則顯而易見，因為金正恩體重據報超過300磅（約136公斤）。畫面中這款椅子採用IKEA家具常見的設計，沒有後腳，而是由彎曲的木頭支撐，一旦被他的體重坐壞，金正恩恐怕很沒面子。

金正恩 影片 普亭

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