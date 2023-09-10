周日結果可望出爐！馬爾地夫大選 背後中印勢力較勁

馬爾地夫總統大選結果，也是該國背後的中國與印度誰勝出的風向球。馬爾地夫總統大選週六開始投票，現任總統薩利赫尋求連任，他的立場支持印度，能與對手支持中國的立場不同。

週日結果可望出爐

據《路透社》報導，馬爾地夫現任總統薩利赫將再度尋求5年的連任，在位期間他持「印度優先」的立場，對手穆伊祖(Mohamed Muizzu)過去的立場則是親近中國並推動趕出印度的政策。這次總統大選投票將於當地下午4點結束，預計週日將公布最終結果。如果沒有候選人取得多數票，9月30日將進行第二輪投票。

逾半人口投票

外界預期52萬人口的馬爾地夫將有一半的人會在週六投票，數千人一早在該國187座島嶼570多個投票站投票，印度、斯里蘭卡和馬來西亞、英國和阿布達比也設有投票站。馬國選舉委員會主席索菲克表示，「所有投票站已經開放，並已開始投票。最初認為初期投票率偏低，但很多人在一早就排隊投票讓我們感到驚訝，目前為止一切都順利。」

上個月當地智庫巴尼中心公布384人的民調結果，21%的受訪者支持薩利赫，只有14%支持穆伊祖。

據《獨立報》報導，穆伊祖聲稱尋求連任的薩利赫讓印度在馬爾地夫為所欲為，他表示如果當選總統，將撤出印度在當地的駐軍並平衡該國的貿易關係，他認為目前關係傾向於印度。

穆伊祖隸屬的政黨「全國人民代表大會」被視為極力支持中國，其黨主席雅門在2013年至2018年擔任該國總統期間，將馬爾地夫納入中國「一帶一路」計劃。該黨資深官員夏里夫表示，要求印度軍人離開馬爾地夫也是該黨「不可動搖」的立場。

反對黨反對印度勢力介入

馬爾地夫處於東西方主要航運路線之間，印度和中國都極力想爭奪這個位於印度洋小島國家的影響力。澳洲西澳大學政治系講師札希爾指出，由穆伊祖的黨主導的「印度退出」運動，在選前風靡了社交媒體，幾乎所有候選人除了薩利赫之外，都採用了這種「選擇印度或對抗剩下全部的人」的口號。他也認為，薩利赫普遍被認為為馬國帶來穩定並穩健面對新冠肺炎危機，都是對他有利之處。

據《南華早報》報導，5年前薩利赫意外取得總統大選勝利後，立即修復了前總統雅門統治下與印度緊張的關係，雅門曾倚賴中國貸款與外交支持，在他5年統治期間，大量向中國借款用於建設計畫，讓馬爾地夫逐漸成為地緣政治競爭的焦點。

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