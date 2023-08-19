南韓又傳隨機傷人！兇嫌持鐵片劃破2乘客臉龐 血跡濺灑車廂地板

韓聯社報導，首爾地鐵2號線的列車19日發生一名男子手持附在鑰匙圈的鐵片攻擊其他乘客，隨後被警方逮捕。

南韓警方及首爾交通公社人士表示，50多歲的犯嫌A某於當地時間中午12時40分左右，在首爾地鐵2號線弘益大學站開往合井站的列車上，涉嫌用鑰匙圈劃傷兩名男性乘客的臉龐。

據報導，A某使用鑰匙圈上又扁又鋒利的鐵片突然犯案，網上流傳的畫面可見到車廂地板出現了血跡，一名受害者被送往醫院，列車則延誤1至2分鐘。

報導指出，警方接到「有男子手持凶器」的通報後前來處理，逮捕了A某與沒收了他手裡正握著的鑰匙圈。據稱，就在警方趕到時，A某在一定程度上已經被車廂內的其他市民制伏。警方正在調查案情細節與犯案動機。