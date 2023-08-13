快訊

賴清德抵紐約 AIT執行理事藍鶯及駐美代表接機

他氣悠遊卡狂推「立體版」超不方便！直呼不想用「怕被當屁孩」引議論

影／侯友宜、王金平早餐會 合體喊當選展現團結氣勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英副相指AI對英國的影響更甚於工業革命 將改變幾乎所有面向

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
英國副首相陶敦(Oliver Dowden)表示，人工智慧(AI)對英國的影響更甚於工業革命。路透
英國副首相陶敦(Oliver Dowden)表示，人工智慧(AI)對英國的影響更甚於工業革命。路透

英國副首相陶敦(Oliver Dowden)表示，人工智慧(AI)對英國的影響更甚於工業革命，但他警告，駭客可能利用AI駭入政府敏感的資訊。

陶敦接受泰晤土報訪問表示，AI可加速生產力，並取代一些無聊的工作。「一場全面的革命正來襲，未來幾年將完全改變生活的幾乎所有面向，某些方面可能在未來幾個月就改觀。」

他說，「這場革命比我們見過的其他革命都快速得多，而且範圍更廣，不管是內燃機的發明或工業革命」。

陶敦表示，AI將使未來政府的決策更快，英國內政部已使用AI處理庇護申請案件，甚至可以減少部會公文的文書工作。

不過，他警告，恐怖分子可能利用AI擴大有關危險物質的知識，或是進行廣泛的駭客行動，北愛爾蘭的選舉委員會和警政署已遭到這類駭客攻擊。

駭客 英國 AI

延伸閱讀

庇護困境4／庇護他山之石 英國銜接社宅、荷蘭共同保護

中駐英使館停建 恐外交緊張加深

跟進美國限制對華投資？英國：持續評估

英國4000萬選民資料庫遭駭 專家點名俄中有嫌疑

相關新聞

紐時：陸頻跨中線 使台失警覺

紐約時報十一日報導，中國大陸近年派軍機侵擾台灣的距離更逼近，全台周邊均面臨北京武嚇，其意在試探台灣警覺性、削弱國軍，縮短...

英副相指AI對英國的影響更甚於工業革命 將改變幾乎所有面向

英國副首相陶敦(Oliver Dowden)表示，人工智慧(AI)對英國的影響更甚於工業革命，但他警告，駭客可能利用AI...

紐時：賴清德低調過境美國 展現穩健可靠形象

紐約時報報導，副總統賴清德將低調過境美國，沒有會見美方重要國會議員的計畫。競選總統的他欲向選民與華府展現穩健、可靠形象，...

厄瓜多總統候選人遇刺 建造黨宣布副手頂替競選

厄瓜多總統候選人維拉維森修9日在首都基多（Quito）參加造勢活動時遇刺身亡。他所屬政黨宣布，他的競選搭檔將在8月20日...

法國艾菲爾鐵塔傳炸彈威脅一度疏散遊客 警方：為誤報、人員可返回

路透和法國「巴黎人報」報導，根據法國警方消息，著名巴黎觀光景點艾菲爾鐵塔12日因傳出炸彈威脅，一度採取人員疏散的「預防措施」並對外關閉約2小時，但後續警方消息指出，相關威脅為誤報...

新冠病毒EG.5變異株全球擴散 專家：夏天過後病例將增多

新發現的新冠病毒變異株EG.5雖然在世界各地不斷傳播擴散，但是專家認為這一變種...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦