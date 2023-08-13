英副相指AI對英國的影響更甚於工業革命 將改變幾乎所有面向

英國副首相陶敦(Oliver Dowden)表示，人工智慧(AI)對英國的影響更甚於工業革命，但他警告，駭客可能利用AI駭入政府敏感的資訊。

陶敦接受泰晤土報訪問表示，AI可加速生產力，並取代一些無聊的工作。「一場全面的革命正來襲，未來幾年將完全改變生活的幾乎所有面向，某些方面可能在未來幾個月就改觀。」

他說，「這場革命比我們見過的其他革命都快速得多，而且範圍更廣，不管是內燃機的發明或工業革命」。

陶敦表示，AI將使未來政府的決策更快，英國內政部已使用AI處理庇護申請案件，甚至可以減少部會公文的文書工作。

不過，他警告，恐怖分子可能利用AI擴大有關危險物質的知識，或是進行廣泛的駭客行動，北愛爾蘭的選舉委員會和警政署已遭到這類駭客攻擊。