涉嫌收受風電業者數千萬日圓賄賂 日執政黨眾議員辦公室與住處被搜

日本東京地方檢察廳特別搜查部4日以被控收受一家風力發電公司金額達數千萬日圓的賄賂為由，搜索了執政的自民黨籍眾議員秋本真利位於永田町議員會館的事務所，以及他在千葉縣的住處和地方事務所。

朝日新聞英文版與共同社報導，今年47歲的秋本真利涉嫌收取現金，在國會就離岸風力發電的開發進行質詢，特別是涉及了爭取在青森縣沿岸建設風力發電場的風力發電公司「日本風力開發」（Japan Wind Development Co.）。

根據報導，旨在促進離岸風力發電場發展的「再生能源海域利用法」（再エネ海域利用法）於2019年4月生效，主管的政府部門可根據該法指定特定海域為風力發電場的合適地點，在公開招標程序勝出的企業則能使用最長三十年，而「日本風力開發」當時正在競標青森縣陸奧灣的一個地點。

消息人士指出，調查集中在秋本真利從「日本風力開發」收受了總額約3千萬日圓（折合新台幣約667萬元）現金，並指款項於2021年開始分期支付，似乎也沒有進行申報。

就在東京地檢特搜部進行搜查的同一天，秋本真利辭去了2022年8月起擔任的外務省政務官職務。「日本風力開發」則發出聲明，稱並無引起懷疑的理由，「行賄一事完全不屬實，有多個證據能客觀證明這一點」。

秋本真利在2012年12月大選勝選後進入眾議院，截至目前當選4次。自從當上國會議員以來，秋本真利一直是反核（脱原発）的支持者，致力於推動海上風力發電。

共同社指出，秋本真利曾任國土交通省政務官，為普及離岸風力發電而推動規定全國海域統一利用規則的「再生能源海域利用法」立法工作，目前還擔任了自民黨內「再生能源普及擴大議員聯盟」的事務局長。