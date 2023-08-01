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南韓軍售又獲大訂單！為澳洲生產129輛「赤背蛛」戰車、總值1500億

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
南韓大型國防企業韓華航太拿下澳洲價值70億澳元步兵戰車軍購案。圖為韓華生產之K9系列自走砲。路透
南韓大型國防企業韓華航太拿下澳洲價值70億澳元步兵戰車軍購案。圖為韓華生產之K9系列自走砲。路透

日本經濟新聞報導，南韓大型國防企業韓華航太（Hanwha Aerospace）拿下價值70億澳元（新臺幣1497億）步兵戰車軍購案，將為澳洲打造129輛「赤背蛛」（Redback）步兵戰車，預計2028年全數交付完畢。

澳洲政府表示，訂單總價尚未底定，預估落在50億澳元至70億澳元（新臺幣1000億至1497億）。屆時將在澳洲維多利亞州的韓華工廠進行生產，並提供技術協助，預計2027年開始交貨。

「赤背蛛」取自澳洲原生種，是韓華應澳洲軍方要求研製，可載送至多11名車組成員，最高時速65公里，搭載30毫米主砲與7.62公厘機槍，作用是在戰場上安全運送士兵。

在衝突升高的國際氛圍下，南韓逐漸在軍售市場嶄露頭角。去年南韓軍工出口訂單總額達到173億美元（約新台幣5497億），較2021年呈翻倍成長，足見南韓在東南亞和澳洲的軍售地位日益穩固。

澳洲 南韓

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