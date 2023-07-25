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日圓貶值效應 南韓6月日圓存款增額創紀錄

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
最新數據顯示，南韓居民6月日圓外幣存款的增加金額為史上最大。路透
最新數據顯示，南韓居民6月日圓外幣存款的增加金額為史上最大。路透

最新數據顯示，南韓居民6月日圓外幣存款的增加金額為史上最大，主因是先前的日圓貶值趨勢，刺激民眾的日圓與日股投資需求。

BusinessKorea報導，南韓央行24日發布的「居民6月外幣存款趨勢」報告顯示，南韓居民6月底持有的外幣存款達到998.3億美元，比5月增加304萬美元。這項數據涵蓋個人、國內企業、外籍居民、以及在南韓硬運的外國企業過去半年所持有的外幣存款。

美元、歐元及日圓存款都增加，但日圓存款增加12.3億美元，是央行2021年6月開始最終這項數據以來最多。一名南韓央行官員說，上月日圓存款暴增，是因為個人資金、以及證券公司持有的投資人信託存款所致，也是歷來最大單月增加金額。

日圓兌韓元先前貶至1日圓兌800韓元，為八年新低，帶動日圓存款和日股投資需求成長。投資人信託存款是指存放在證券公司帳戶的資金，可被視為「股市預備金」。

根據報告，南韓居民的6月美元存款比5月增加11.5億美元，歐元存款增長3.5億美元，主因是南韓海外子公司的派息匯回。南韓修改公司稅法後，今年股利所得持續穩定流入國內。

南韓 投資人

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