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帶一顆人頭走出旅館！札幌不夜城無頭屍命案 59歲醫生及女兒遭逮

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
札幌「不夜城」薄野街頭。路透
札幌「不夜城」薄野街頭。路透

日本札幌7月初發生一起無頭屍命案，一名62歲男子2日在一家旅館房間的浴室中遭人發現，全身赤裸且沒有頭顱，警方懷疑兇手為59歲的醫師及他29歲的女兒，24日已將兩人逮捕，但仍在釐清嫌犯與被害人之間的關係。

日本共同社報導，警方認為醫師的女兒與被害人認識，但拒絕說明兩名嫌犯是否已認罪。

被害人與另一人1日晚間近11時左右入住札幌旅館，另一人在隔天凌晨約2點獨自離開旅館。2日下午過後，因被害人遲遲未退房，一名旅館清潔人員前往房間關心情況，才發現被害人遺體。法醫解剖屍體後表示，被害人死因為刺傷導致的失血性休克。

調查人士指出，隨被害人入住的另一人身材嬌小，進入房間時穿穿淺色女性服裝且頭戴寬沿帽子，但離開時穿著一身黑。

據報導，這起事件發生在札幌「不夜城」薄也，該區充斥不少提供短暫休息服務的汽車旅館（love hotel）。

房間 日本 命案

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