厄多安稱俄延長黑海糧食協議 遭普亭打臉：這都是單方面的

土耳其總統厄多安周五（7月14日）表示，俄羅斯已經同意延長黑海糧食協議。

厄多安告訴記者，他已與俄羅斯總統普亭通了電話。他說：「我們正準備歡迎普亭8月到訪，我們就延長黑海糧食走廊達成一致。」

不過，克里姆林宮尚未就此事發表任何聲明，並強調只有在滿足自身出口條件的情況下才會延長該協議。

黑海糧食協議為何重要？

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭，中斷了烏克蘭糧食出口，導致部分國家糧食短缺，全球糧食價格飆升。

據世界糧食計劃署稱，來自烏克蘭的糧食養活了全世界約4億人。

2022年7月，土耳其幫助促成了黑海糧食協議，此後該協議已多次續簽。該協議讓烏克蘭能夠出口超過3200萬噸糧食，其中大部分銷往非洲、中東和其他地區的發展中國家。

如果不續簽，目前的協議將於7月18日失效。

俄羅斯要求己方出口保證

莫斯科一再威脅不會續簽黑海糧食協議，稱有關俄羅斯自己的化肥和糧食出口的承諾尚未得到兌現。

特別是，俄羅斯正在尋求解除西方在支付、物流和運輸保險方面的制裁，稱這些制裁一直是其出口的障礙。

普亭周四在接受國家電視台採訪時表示，俄羅斯根據該協議提出的要求「沒有一項」得到滿足。

「我想強調的是，什麼也沒做，什麼也沒做。這都是單方面的。」普亭說，「我們會考慮一下該怎麼做，我們還有幾天時間。」

本周早些時候，聯合國秘書長古特瑞斯致函普亭，談及延長協議並消除俄羅斯化肥出口障礙。

厄多安表示，他希望「通過這封信，我們將與俄羅斯共同努力，確保糧食走廊的延長。」

（路透社、法新社、德新社）

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