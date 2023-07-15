布林肯拉東協抗中 印尼拒當戰場

美國國務卿布林肯十四日誓言要跟東南亞國家團結對抗「脅迫」，幾乎毫無掩飾地點名中國大陸。地主國印尼則警告，東南亞不應該捲入美中對抗，成為代理人。

東南亞國協（ＡＳＥＡＮ）十一日起在印尼雅加達舉行一系列外長會議，十四日登場的是東亞峰會外長會議，除了美國、日本、印度與澳洲外，中國大陸與俄羅斯分別由中共中央外事辦主任王毅與外長拉夫洛夫與會。

布林肯十四日會見東協各國外長時大談區域內許多國家的共同擔憂，指涉對象呼之欲出：「我們必須維護南海與東海的航行自由，維持台灣海峽兩岸的和平與穩定」。他說，「我們共有自由、開放、繁榮、安全、相連與堅韌的印太願景，這意味著在這個區域，各國可以自由選擇自己的道路與夥伴，問題得到公開處理，而不是經由脅迫」。

東道主印尼警告，當緊張局勢不只在中美之間爆發，也因俄羅斯入侵烏克蘭加劇之際，東協不能成為戰爭代理人。印尼外長勒特諾對參加東亞峰會的十八國外長說，「東南亞不得成為另一個戰場，我們的區域必須維持穩定，我們打算保持這種狀態」。

布林肯跟王毅在十三日晚上會晤了超過一個半小時，也是兩人一個月內第二次會晤。美國國務院發言人米勒說，布林肯目標是「維持溝通管道暢通，以澄清美國在範圍廣泛的問題上的利益，並通過減少誤解和誤判風險而負責任地管控競爭」。他說，這也是世界對美中兩個大國的「期待」。

米勒說，布林肯和王毅「就一系列雙邊、地區和全球問題進行了坦率和建設性的討論，包括分歧領域與潛在的合作領域；布林肯強調「維持台灣海峽和平以及穩定的重要性」。

王毅告訴布林肯，中國大陸國家主席習近平在他六月訪陸時，就穩定和發展中美關係提出了重要戰略性、指導性意見，「最重要的一條就是重回峇里島議程」，下一步的關鍵就是拿出實際行動，爭取兩國關係重回正確軌道。峇里島議程指的是去年十一月在印尼舉行的Ｇ２０峰會，拜登與習近平在場邊會談。

王毅還說，雙方要從具體事情做起，堅決阻止「灰犀牛」，妥善處理「黑天鵝」，徹底搬掉「攔路虎」，為中美關係的穩定積累條件、排除干擾。美方應採取理性務實態度，「同中方相向而行」，同時闡述了陸方在台灣問題上的嚴正立場，要求美方不得肆意干涉內政、不得損害主權和領土完整、停止經貿和科技打壓、取消非法無理制裁。