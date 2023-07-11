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跨女不能用靠近辦公室的女廁？日本最高法院：無法接受

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
示威者2021年在東京舉牌要求性別平權，反對性別歧視。路透
示威者2021年在東京舉牌要求性別平權，反對性別歧視。路透

一名任職於日本經濟產業省、出生性別為男性的跨女公務員，被限制只能使用數層樓之外、而非靠近辦公室的女廁，憤而提告。日本最高法院11日判決，在工作場所限制跨性別女性（跨女）使用廁所的權利「令人無法接受」。

路透報導，針對該案，東京地方法院2019年判定上述限制違法，但東京高等法院2021年推翻判決。

這是日本最高法院首次針對LGBT族群的工作處境做出判決。日本跨性別人士唯有完成變性手術，才能合法更改出生時登記的性別。媒體指出，提告的跨女因身體健康緣故，未能進行變性手術。

日本經產省發布聲明表示，將審慎檢閱判決結果，與相關官員及單位討論過後採取合適措施。聲明也指出，經產省將持續努力，尊重員工多元性。

路透報導，日本是七大工業國集團（G7）當中唯一同性婚姻未合法化的國家，這次判決或將有助促進日本LGBT族群權益。

日本 跨性別 女廁

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