拜登赴北約峰會 訪芬蘭受矚目

白宮二日宣布，美國總統拜登已排定七月出訪歐洲行程，預定訪問英國，再出席於立陶宛首都維爾紐斯召開的北約年度高峰會，最後到甫成為北約新會員國的芬蘭，參加美國與北歐峰會，屆時芬蘭、瑞典、丹麥、挪威及冰島領袖都將與會。

白宮聲明，拜登這次出訪為期五天，他九日將啟程前往英國，將會晤英國國王查理三世和首相蘇納克。拜登隨後赴維爾紐斯出席十一至十二日舉行的北約峰會，這也是他此行的重頭戲，還將到芬蘭首都赫爾辛基停留一天，參與美國與北歐峰會。芬蘭入會，代表北約東翼安全的重大變化，使擘劃北約擴張後新的地緣政治態勢，成為今年峰會的重要議題。

白宮也正準備瑞典總理克里斯特森本周稍晚訪美事宜，商討瑞典加盟北約議題。美國此前表示，北約已接近就如何處理烏克蘭請求入會達成共識。

烏克蘭總統澤倫斯基一日說，他希望正對抗俄羅斯入侵的烏克蘭，可以在此次北約峰會接獲邀請，在俄烏戰爭結束後，能夠加入北約。

美聯社報導，北約現有約四萬名兵力，在從其以北的成員國愛沙尼亞到以南黑海濱的羅馬尼亞待命，每天都有近一百架軍機在北約國家領空執行任務，另有共廿七艘軍艦在波羅的海和地中海巡弋，而這些兵力及武器的數量很可能進一步增加。根據最新方案，北約目標在卅天內，將其東翼的待命兵力提升最多卅萬員，並將北約整個範圍畫分為三個地區。