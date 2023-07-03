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荷蘭國王 為奴隸制歷史道歉

聯合報／ 國際中心／綜合報導
荷蘭國王亞歷山大（右）首度就該國史上涉及奴隸制，表達歷史性的王室道歉。（路透）
荷蘭國王亞歷山大（右）首度就該國史上涉及奴隸制，表達歷史性的王室道歉。（路透）

荷蘭國王亞歷山大一日針對荷蘭涉及奴隸制，發布歷史性的王室道歉，並指稱此事對他造成「切身與強烈」影響。

亞歷山大說，他身為諸位的國王、做為政府的一分子，站在諸位面前，我今天親自道歉。群眾也對他這番話報以熱烈歡呼。他還說，奴隸買賣及其制度已被認定違反人道罪，而荷蘭「奧蘭治家族」的君主和統治者們，卻沒採取任何行動加以反對，對這樣再清楚不過的不作為，「我今天請求原諒」。

亞歷山大發表前述談話時，現場有數千名來自南美洲國家蘇利南和加勒比海所謂「ＡＢＣ群島」阿魯巴、波納爾與古拉索的奴隸後裔，並獲正面回應。但許多人表明要荷蘭提供金錢賠償。荷蘭總理呂特去年十二月已代表政府為奴隸制的歷史正式道歉。

荷蘭人十六和十七世紀藉由買賣奴隸，建立其帝國和文化的「黃金時代」，運送約達六十萬名非洲人，大多送往南美和加勒比海地區。根據六月公布的研究，一六七五至一七七○年，荷蘭王室從奴隸制度盛行的幾個殖民地，謀取相當於五億四五○○萬歐元（約台幣一八八億）的收入。

荷蘭 奴隸 王室

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