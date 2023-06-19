福島核汙水威脅逼近 南韓進口日水產量大減三成

馬利政府16日要求聯合國維和部隊撤出馬利，各界對此看法兩極。部分民眾認為，維和部隊已在馬利10年卻無法根除恐怖份子，軍政府也傾向與瓦格納傭兵團合作。但其他民眾、智庫與學者認為，維和部隊有調和區域穩定並製造緩衝的功用，部隊的日常需求也為邊陲城鎮帶來不少就業機會，若就此撤離，恐讓區域陷入真空與動盪。

2023-06-19 14:05