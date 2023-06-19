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福島核汙水威脅逼近 南韓進口日水產量大減三成
南韓關稅廳貿易統計顯示，今年5月從日本進口的活魚、冷藏冷凍魚類、甲殼類等，比去年同期大減三成。韓國聯合新聞報導，不能排除與日本將排放核汙水有關。
貿易統計顯示，今年1-3月從日本進口魚貝類增加，4月、5月比去年同期減少二、三成。5月進口魚貝類的金額1405萬美元，略減1.8%。本月12日東京電力公司測試核汙水放流設備，南韓民眾愈來愈不安。
因為福島第一核電廠不斷有地下水被輻射物質汙染，2013年9月起南韓便禁止福島縣等8縣水產品進口。官方表示，禁水產品與核汙水放流為獨立的問題。海洋水產部次官宋相根16日在記者會說，就算核汙水經科學證實安全無虞，若不能確認福島水產是安全的，不會解除禁令。
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