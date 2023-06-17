英國國王查理三世首慶即位後官方誕辰 王孫路易再度搶鏡頭

英國國王查理三世17日第一次舉行君主官方誕辰，王室成員也相繼出現在白金漢宮陽台觀禮，並向前來歡呼的群眾致意，而查理三世的孫子、威廉王儲與凱特王妃的三子路易再次搶走了鋒頭。

每日郵報報導，在君主官方誕辰登場的英國王室成員經過了精簡，查理國王與卡蜜拉王后、以及威廉與凱特一家佔據了最重要的位置，並且觀看了壯觀的70架軍機空中分列式。

根據報導，民眾目光與攝影機的鏡頭都捕捉到了5歲的路易在敬禮，並向慶祝禁衛軍閱兵儀式（Trooping The Colour）的群眾揮手。