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英國國王查理三世首慶即位後官方誕辰 王孫路易再度搶鏡頭

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國國王查理三世17日第一次舉行君主官方誕辰，可見到路易王子（前中）則是嘟嘴握拳伸出雙手。美聯社
英國國王查理三世17日第一次舉行君主官方誕辰，可見到路易王子（前中）則是嘟嘴握拳伸出雙手。美聯社

英國國王查理三世17日第一次舉行君主官方誕辰，王室成員也相繼出現在白金漢宮陽台觀禮，並向前來歡呼的群眾致意，而查理三世的孫子、威廉王儲與凱特王妃的三子路易再次搶走了鋒頭。

每日郵報報導，在君主官方誕辰登場的英國王室成員經過了精簡，查理國王與卡蜜拉王后、以及威廉與凱特一家佔據了最重要的位置，並且觀看了壯觀的70架軍機空中分列式。

根據報導，民眾目光與攝影機的鏡頭都捕捉到了5歲的路易在敬禮，並向慶祝禁衛軍閱兵儀式（Trooping The Colour）的群眾揮手。

當凱特王妃用驕傲與有趣的目光看著他時，路易則是撅着嘴巴，將握成拳頭的雙手向正前方伸出。當飛機飛越白金漢宮上空時，凱特一邊撫平喬治的頭髮，一邊敦促他面對群眾與鼓勵他揮手致意。

英國國王查理三世17日第一次舉行君主官方誕辰的閱兵，但他的孫子、威廉王儲與凱特王妃的次子路易再次搶走鋒頭。美聯社
英國國王查理三世17日第一次舉行君主官方誕辰的閱兵，但他的孫子、威廉王儲與凱特王妃的次子路易再次搶走鋒頭。美聯社

英國國王 查理三世 凱特王妃

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