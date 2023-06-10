宏國總統卡斯楚訪陸 要求加入金磚國家新開發銀行

據大陸官媒新華社報導，宏都拉斯總統卡斯楚應大陸國家主席習近平邀請，於6月9日至14日對大陸進行國事訪問，並將與大陸國家主席習近平舉行會晤，「共同規劃和引領中宏關係未來發展」。

在對大陸為期六天的訪問中，卡斯楚第一站抵達金融中心上海，周五與上海市委書記陳吉寧會面。卡斯楚在上海期間還訪問了金磚國家新開發銀行（NDB）總部及華為上海研究中心。據路透社報導，宏都拉斯總統辦公室在推特上發文稱，卡斯楚在與金磚國家新開發銀行的行長、巴西前總統羅塞芙會晤時，正式提出宏都拉斯加入該機構的申請。

據大陸媒體報導，卡斯楚在上海停留兩日後，周六午後轉往北京，訪京期間將與習近平會晤。此行預計還將出席宏都拉斯駐北京大使館的揭牌儀式。

宏都拉斯於今年3月26日宣布與台灣斷交，同日與大陸建立正式外交關係，成為最新一個與台灣斷交的國家。自民進黨籍的台灣總統蔡英文2016年上台以來，北京加大打壓台灣的國際空間並「挖角」台灣邦交國。2016年至今，大陸已成功通過數十億美元的投資，吸引了台灣的九個前盟友。

北京最近一次成功令台灣失去邦交國，正值中美緊張關係因台灣等一系列問題加劇之際。新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾表示：「台灣始終是中美緊張關係的核心，習近平和大陸領導班子將會不遺餘力，特別是在台灣問題上。」吳木鑾還補充說，無論代價如何，大陸認為奪取與台灣的外交盟友是值得的。北京還將這些努力視為對歐美議員越來越頻繁訪台的一種回應方式。這類訪問通常會引發北京的憤怒反應，包括去年8月前美國眾議院議長裴洛西的訪問。

台灣目前僅存13個邦交國，包括拉丁美洲的貝里斯、巴拉圭和瓜地馬拉、梵蒂岡、非洲南部的史瓦帝尼以及加勒比海和南太平洋地區的幾個國家。 當宏都拉斯考慮轉向大陸時，其政府表示希望得到新的投資和減少債務。該國外交部長雷納（Eduardo Enrique Reina）今年3月告訴當地媒體，宏都拉斯已要求台灣針對6億美元的債務重新談判，並將每年金援翻倍至1億美元。台灣表示一直與宏都拉斯合作，以滿足該國的需求。

專家表示，宏都拉斯希望從大陸獲得在基礎設施項目方面的大規模投資，包括在帕圖卡河修建三座水電站的計劃中的一座新水電站。大陸已為在2021年1月啟用的第一座水電站投資近3億美元。

（綜合報導）

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