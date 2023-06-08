薪資高7倍！歐洲挖角 非洲大量移民鬧護理師荒

非洲迦納護士人力嚴重不足。由於高收入先進國家給予護士薪資相對優渥，近期迦納護士大量前往英美等國工作，造成當地護士人力短缺，嚴重影響當地病患就醫權益。

加護病房跑走20位

據《BBC》報導，2022年約有1,200位迦納護士前往英國工作，同時，英國醫院由於醫護短缺，逐漸倚賴非歐盟國家的護士人力補足缺口。對此，國際護士理事會（ICN）代表卡頓指出，「我認為現今情況已失控，從一些最弱勢的國家進行招募，這些國家無法承受失去護士的損失。」

迦納大阿克拉地區醫院護理長吉夫蒂亞莉指出，她負責的加護病房半年內已有20位護士跑到英國與美國醫院工作。她表示，「無法再接受更多病患的情況下，病患護理受到了影響，由於延誤造成死亡率隨之攀升。」亞莉表示，「無法再接受更多病患的情況下，病患護理受到了影響，由於延誤造成死亡率隨之攀升。」

外國薪資7倍之高

根據迦納當地護士表示，在英國從事護士薪資是在國內的7倍。

小型診所同樣面臨缺少護士窘境，當地一名醫生賈提斯亞瑟表示，「以兒童疫苗接種為例，如果我們少了公衛護士，那需要接種疫苗的嬰兒將無法接種疫苗，最後便會導致嬰兒死亡。」稍早，英國政府則給予迦納、奈及利亞與肯亞1,500萬英鎊，希望協助提升當地的醫療護理人力資源。

護士短缺、年紀也偏高

據《IOL》報導，2020年，南非醫院協會表示，該國護士需求短缺約在2.6萬至6.2萬人，預估到2030年，對於護士的需求將增加到30至34萬人之間，但是屆時完成受訓的護士人數約2.6萬人。除此之外，當地目前就業的護士，大多數年齡已超過50歲以上，只有6%年齡在30歲以下。

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