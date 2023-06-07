快訊

廣末涼子被爆「雙重不倫」米其林名廚 飯店幽會還找人掩護

自來水爆管、電桿倒塌！新北新莊道路淹成「黃河路」 嚇壞民眾

烏克蘭水壩崩塌：洪災威脅數萬人，對烏俄戰局有何影響？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亂象頻傳！印度288死火車意外「仍有83具遺體無人認領」

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
印度東部奧里薩邦2日發生三列火車相撞的重大交通意外，隨著死亡人數上升至288人，印度當局6日呼籲家屬協助指認存放在醫院和太平間共計83具無人認領的遺體。新華社
印度東部奧里薩邦2日發生三列火車相撞的重大交通意外，隨著死亡人數上升至288人，印度當局6日呼籲家屬協助指認存放在醫院和太平間共計83具無人認領的遺體。新華社

印度東部奧里薩邦（Odisha）2日發生三列火車相撞的重大交通意外，隨著死亡人數上升至288人，印度當局6日呼籲家屬協助指認存放在醫院和太平間共計83具無人認領的遺體。

路透報導，事故發生地奧里薩邦衛生官員莫哈帕特拉（Bijay Kumar Mohapatra）表示當局正試圖採購保冷設備以幫助保存無人認領的遺體，他指出「除非身份得到確認，否則無法進行屍檢」，並解釋說根據奧里薩邦規定「96小時內不得對無人認領的遺體進行屍檢」。

當地政府將死亡人數從稍早的275人上調至288人，並表示已確認並移交其中205具遺體，當局秘書長珍娜（Pradeep Jena）提到「剩下的83具遺體將被保留下來」。

奧里薩邦巴拉索爾市（Bhubaneswar）的最大醫院「全印度醫學科學研究所 」（AIIMS）使用電視螢幕播放死者照片，以協助家庭在醫院和太平間尋找親友。

此外，有警方高層透露「有一份清單詳細列出每具遺體的顯著特徵」，並提到目前有來自7個邦的官員在巴拉索爾協助家屬認領遺體。

不過認領事宜也傳出諸多謬誤，有民眾透過政府公佈的資訊確認阿姨死亡後，竟無法在任何醫院找到遺體，最終更發現「似乎已被其他人領走」，甚至出現「一具遺體被用來索賠2次」的事件。

印度 醫學

延伸閱讀

阿根廷經長訪中 加速成為金磚國家可能性

i15拚9月問世 鴻海大贏家

印度商品 長線價值浮現

沙國調高7月外銷亞洲油價 亞洲考慮改買俄國與非洲原油

相關新聞

票在手、跟我走！土耳其總統如何打造「必勝選制」？

土耳其在5月舉行總統選舉，結果由掌權長達20年的厄多安（Recep Tayyip Erdoğan）在第二輪選舉中，以得票逾52%的情況下繼續連任。不少選舉民調和媒體在首輪選舉前預計，厄多安與反對派陣營共同推舉的基里達歐魯（Kemal Kılıçdaroğlu）將爭持激烈，厄多安甚至頗有機會敗選。因此，首輪選舉結果出爐後，部分輿論揶揄，外媒集體誤判了土耳其的政治選舉形勢。

布林肯會沙王儲 談人權議題與抗衡中俄影響力

美國國務卿布林肯今天會見沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼時，對沙國人權問題表達擔憂。學者認為，抗衡中俄在中東地區的影響力...

控協助伊朗發展飛彈 美制裁中港伊朗個人與實體

美國今天對中國、香港和伊朗十幾個人與實體發動制裁，包括伊朗駐北京的國防武官在內。美國指控他們協助為伊朗發展彈道飛彈的關鍵...

亂象頻傳！印度288死火車意外「仍有83具遺體無人認領」

印度東部奧里薩邦（Odisha）2日發生三列火車相撞的重大交通意外，隨著死亡人數上升至288人，印度當局6日呼籲家屬協助...

南韓當選安理會理事國 料將強化牽制北韓

南韓時隔11年當選聯合國安理會非常任理事國，多數專家看好南韓在國際影響力提升，2024年上任後預期將與美國、日本等國合作...

關閉7年！伊朗重啟駐沙烏地大使館

在關閉7年後，伊朗今天重啟駐沙烏地阿拉伯大使館。兩國今年3月在中國斡旋下，同意恢復外交關係，重繪了這個地區的外交版圖

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦