聽新聞
test
0:00 / 0:00
亂象頻傳！印度288死火車意外「仍有83具遺體無人認領」
印度東部奧里薩邦（Odisha）2日發生三列火車相撞的重大交通意外，隨著死亡人數上升至288人，印度當局6日呼籲家屬協助指認存放在醫院和太平間共計83具無人認領的遺體。
路透報導，事故發生地奧里薩邦衛生官員莫哈帕特拉（Bijay Kumar Mohapatra）表示當局正試圖採購保冷設備以幫助保存無人認領的遺體，他指出「除非身份得到確認，否則無法進行屍檢」，並解釋說根據奧里薩邦規定「96小時內不得對無人認領的遺體進行屍檢」。
當地政府將死亡人數從稍早的275人上調至288人，並表示已確認並移交其中205具遺體，當局秘書長珍娜（Pradeep Jena）提到「剩下的83具遺體將被保留下來」。
奧里薩邦巴拉索爾市（Bhubaneswar）的最大醫院「全印度醫學科學研究所 」（AIIMS）使用電視螢幕播放死者照片，以協助家庭在醫院和太平間尋找親友。
此外，有警方高層透露「有一份清單詳細列出每具遺體的顯著特徵」，並提到目前有來自7個邦的官員在巴拉索爾協助家屬認領遺體。
不過認領事宜也傳出諸多謬誤，有民眾透過政府公佈的資訊確認阿姨死亡後，竟無法在任何醫院找到遺體，最終更發現「似乎已被其他人領走」，甚至出現「一具遺體被用來索賠2次」的事件。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言