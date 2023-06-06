捍衛國家！尹錫悅：美韓同盟已升級為「以核武為基礎的聯盟」

南韓總統尹錫悅6日表示，根據他與美國總統拜登（Joe Biden）達成「加強華盛頓當局對南韓核承諾」的協議，南韓與美國的同盟關係已升級為「以核武為基礎的聯盟」（Nuclear-based Alliance）。

韓聯社報導，尹錫悅是在國立首爾顯忠院 （Seoul National Cemetery）的陣亡將士紀念日演講中發表上述言論，指的是今年4月在華盛頓與拜登舉行的峰會上發表的「華盛頓宣言」，其中包括加強美國「延伸威懾」承諾的措施，以包括核武在內的所有軍力保衛南韓。

尹錫悅指出「拜登總統和我在4月共同宣布華盛頓宣言，這大大加強美國核資產的延伸威懾執行力，韓美同盟現已升級為核武同盟」。

此外，尹錫悅還補充說「北韓正在提升其核武和飛彈能力，並已將核武器的使用合法化，我國政府和軍方將在比以往任何時候都更強大的韓美同盟基礎上建立牢固的安全態勢，從而捍衛人民的生命和安全」。