中美軍艦險相撞 兩國互控後能否重啟對話？

美中軍艦週末在台海險些相撞後，中國國防部長李尚福週日（6月4日）在新加坡的香格裡拉對話上提到，中國的軍機和軍艦從來不會到他國領空和領海附近，做所謂的「航行霸權」，「最好的辦法是，各國管好自己的軍艦，管好自己的飛機。」

李尚福不點名批評稱：「『一些域外國家』以航行自由之名，行航行霸權之實，想要把南海攪渾，從中牟利，需要我們高度警惕，堅決抵制」。

同日，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也喊話北京「做正確的事」控制其部隊的行為。

美國印太司令部週六（3日）發表聲明稱，美國伯克級驅逐艦「鍾雲號」（USS Chung-Hoon）和加拿大哈利法克斯級巡防艦「蒙特婁號」（HMCS Montreal）當日聯合通過台灣海峽，中國飛彈驅逐艦「蘇州號」（PRC LY 132）卻以「不安全方式」，突然切入美國鍾雲號的航道，迫使鍾雲號減速以避免碰撞。

聲明稱，兩艦最接近時距離僅150碼（137公尺），中國軍方的行為違反國際水域安全通行的海上「道路規則」。

最先報導此事的是加拿大《環球新聞》（Global News）。該媒體採訪團隊自5月下旬起即跟隨加拿大蒙特婁號在南海航行，目擊並拍下了事件過程。《環球新聞》報導，加拿大蒙特婁號指揮官蒙特福德上校（Paul Mountford）表示，中國蘇州號改變航向時，曾以無線電通知美艦「轉向，否則將相撞」，美艦人員則回應要求中國軍艦遠離。

蒙特福德上校說，共軍行動前還先以無線電通知，顯然是故意穿越挑釁。他表示，美加軍艦是在國際水域進行，但中國軍艦仍不斷警告稱他們正駛入中國領海。他希望這只是個案，未來不會發生於加拿大軍艦，「因為我們有國際法為依據，這裡是國際水域」。

報導指，美加兩艦在駛入台海前，已在南海共同航行近一週。在此期間，蒙特婁號隨艦記者曾多次目擊中國軍艦尾隨，但未曾逼近騷擾。

台灣國防部3日表示，全程掌握相關情勢，為保台海安全穩定，已檢派適切海空兵力監控。台方呼籲中國當局應尊重自由航行權，避免過度挑釁行為，共同維護區域和平穩定與安全。

路透社報導，此次海上相遇是中美軍方最新一次的近距離接觸。不到一週之前，美國印太司令部才表示，一架中國戰鬥機5月26日曾在南海的國際領空逼近美國軍機，並進行「不必要的攻擊」。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇當時並未對軍機事件置評，僅表示美國「頻繁出動飛機和船隻，對中國進行抵近偵察」，嚴重威脅中國的國家安全。

白宮：維持台海穩定動態

美中關係遭遇歷史低谷，自2月「間諜氣球」事件以來衝突不斷，近日又險些與中國軍方在海、空域發生衝突，緊張局勢不斷升高。對此，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）4日在美國有線電視新聞網（CNN）節目《札卡利亞環球公共廣場》（Fareed Zakaria GPS）預錄的採訪表示，美國正在尋求維持「穩定的海峽兩岸動態」。

沙利文表示，拜登政府已多次表明其兩岸關係政策沒有改變，仍基於「一中政策」與《台灣關係法》等，美方支持確保「台灣或中國都不會單方面改變現狀」。

沙利文也在訪問中稱，美中關係經歷了極其動盪和緊張的一年，兩國也在努力恢復正常關係，美國總統拜登（Joe Biden）或將在「某個時間點」與習近平會面：「我希望我們在未來幾個月內，能很快看到中美高層進行接觸，以繼續這項工作（指修復兩國關係）。 然後，在某個時間點，我們將看到拜登總統和習主席再次聚首。」

他補充，美國與中國「一方面在經濟和技術等重要領域激烈競爭」，同時又要「確保這種競爭不會演化為衝突或對抗」，拜登堅信這兩件事互不衝突。

中國外交部長秦剛曾在5月表示，美國的「一系列錯誤言行」使中美關係陷入冰凍狀態，但穩定兩國關係是「重中之重」。中國國防部長李尚福4日亦在新加坡的香格裡拉對話上表示，中美衝突將是一場「世界不可承受之痛」，面對兩國關係，中國尋求的是對話而非對抗。

（綜合報導）

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