台海共艦逼近美艦 僅相距137公尺 美中互控挑釁

美國印太司令部三日指出，美軍飛彈驅逐艦「鍾雲號」與加拿大皇家海軍巡防艦「蒙特婁號」三日穿越台灣海峽時，中國大陸飛彈驅逐艦「蘇州號」在鍾雲號附近以不安全方式自左舷位置超越，並在距離一百五十碼（約一三七公尺）處橫切美艦船頭前方。

蒙特婁號指揮官、海軍上校蒙特弗（Paul Mountford）稱，共艦是故意切入鍾雲號前方。大陸國防部長李尚福反控，這些軍艦「不是無害通過」，目的是挑釁。

過去美國與中國大陸軍艦常在南海上演逼近交鋒，在台海出現如此緊張的航艦對峙並遭媒體拍下，實屬罕見。鍾雲號和蒙特婁號是在南海聯合航行一周後進入台海，航行期間，同船的加拿大媒體目睹共艦多次跟在加國船艦附近。

「蘇州號」驅逐艦在距離一百五十碼（一三七公尺）處橫切美艦前方。圖／翻攝加拿大環球新聞影片

美稱共軍不專業不安全

加拿大環球新聞三日報導，當時大陸軍艦以相當快的速度切入鍾雲號船頭前方。蒙特弗稱此舉非常不專業，並指事發之前曾透過無線電廣播，清楚顯示這是蓄意行為，事件「明顯是由中方挑起」。

根據美國印太司令部聲明，鍾雲號與蒙特婁號執行例行任務並依國際法穿越台海時，共軍一艘船艦以不安全方式，從左舷超越鍾雲號並橫切船頭前方，鍾雲號維持航行方向並減速，以免發生碰撞。該聲明還提到，美加軍艦穿越台海，展現兩國在自由開放印太地區的共同承諾，並指出美軍是在國際法所允許的任何地方航行、飛越和執行任務。

大陸駐加拿大大使館發言人對環球新聞表示，美、加軍艦公開炒作這次航行，並宣稱大陸海、空軍是「合法而且專業」地跟蹤並監視這兩艘船。美國之音報導，這是美、加海軍「罕見」執行聯合任務。

我籲陸尊重自由航行權

我國防部發言人孫立方昨天呼籲中共當局，應尊重自由航行權，避免過度挑釁行為，共同維護區域和平穩定與安全。

李尚福昨天在新加坡香格里拉對話期間回應美國與中國大陸的機艦對峙，「最好的辦法是各國管好自己的軍艦，管好自己的飛機」。他並質疑，為何這些情況都是發生在中國大陸領空和領海附近，而不是發生在其他地區？

陸防長反批美航行霸權

據央視報導，李尚福說，中方和很多相關國家都制定了海空相遇規則，以避免軍機軍艦在相遇時發生一些不必要的危險。「我要反問一下，剛才大家提到的這些問題，為什麼都是發生在中國領空和領海附近，而不是發生在其他國家的領空和領海附近」？

李尚福說，「那就是（因為），中國的軍機和軍艦從來都不會到其他國家的領空和領海附近，去做所謂的『航行霸權』」。他還說，「不要到別的國家和領空附近轉悠（徘徊），跟你的利益有什麼直接的關係呢」？「用我們的話來說，就是管好你自己的人，管好你自己的軍艦，管好你自己的飛機」。