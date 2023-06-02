德國向右轉？選項黨與社民黨的支持率齊平

（德國之聲中文網）德國公民對現任聯邦政府以及組成聯邦政府的社民黨、綠黨和自民黨這三個政黨的滿意度從未像現在這樣低，只有五分之一的德國人仍對執政聯盟表示滿意。

這是受德國電視一台今日主題（ARD Tagesthemen）委托的民調機構infratest-dimap進行的最新調查顯示的結果。大約1300名有選舉資格的德國人在2023年5月30日和31日接受了調查。

基民盟/基社盟領先，但支持率微降

右翼民粹主義的德國選擇黨（AfD）是對政府不滿的主要受益者。它的支持率與上個月的調查相比又增加了兩個百分點。如果現在舉行選舉，選項黨的支持率將達到18%。與社民黨同處第二位，落後於支持率為29%的基民盟/基社盟。綠黨的支持率滑落到15%，是自2021年9月聯邦議院選舉以來的最差結果。自民黨支持率保持不變，為7%。左翼黨降到4%，不能進入聯邦議院。

為什麼選項黨會繼續取得優勢？

在本次調查中，民調機構特別關注了選項黨的支持者，並詢問了他們的動機。答案表明，主要是對現任政府政策的不滿促使選民轉而支持選項黨。

大多數選項黨的支持者表示，他們目前投票給選項黨主要是出於對其他政黨的失望和距離感（67%），只有三分之一（32%）的人認為自己的主張與選項黨比較接近，信服其觀點。

拒絕難民

民調機構Infratest-dimap還詢問了促使他們決定投票給選項黨的最重要的議題是什麼。結果顯示，對外來移民的態度是最重要的議題，有三分之二的人提及。47%的人來認為目前關於環境、氣候和能源問題的辯論很重要，43%的人來認為經濟問題很重要。

德國執政黨已就有利於氣候保護的供暖系統爭論了數月。綠黨籍經濟事務部長哈貝克（Robert Habeck）希望從2024年起，只允許安裝由至少65%的可再生能源驅動的供暖系統。政府還希望在過渡期裡禁止天然氣和燃油供暖。這明顯分化了民眾。45%的受訪者原則上同意該禁令，49%的人不同意。67%的人擔心，更換供暖系統的措施會給他們帶來過重的經濟負擔。哈貝克的支持率也從30%降到23%。

80%的的受訪者以及大多數社民黨支持者認為，三黨聯合政府在解決問題上總體花費的時間太長，缺少明確的方向。

向烏克蘭提供戰鬥機？

自從討論向烏克蘭提供武器的問題以來，肖爾茨多次被指責態度猶豫不決。在日本廣島舉行的G7峰會上，包括美國在內的幾個西方國家宣布，打算向烏克蘭提供美國的F16戰鬥機。

烏克蘭也表示希望得到德國的"台風"式歐洲戰機。然而，德國公民對交付德國戰鬥機的態度仍然是消極的。只有28%的人認為德國應該提供，64%的人反對。在綠黨的支持者中，贊成和反對提供歐洲戰機的比例基本平衡。在其他黨派的支持者中，反對的聲音佔主導地位。

軍火交付、制裁、外交

總的來說，德國人對提供武器支持烏克蘭的態度比三個月前有所保留。只有少數人認為，向烏克蘭提供的武器還不夠。

對德國外交努力的評價也不高。超過一半的人（55%；增加兩個百分點）認為外交努力還不夠。對制裁政策的態度幾乎沒有變化。42%的受訪者認為可以擴大對俄羅斯的現有制裁。

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