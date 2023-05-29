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民調過半 厄多安料續任土總統

聯合報／ 國際中心、編譯茅毅／綜合報導
土耳其伊斯坦堡街頭，1名拿煙火的小孩也感染到總統大選的熱烈氣氛。法新社
土耳其伊斯坦堡街頭，1名拿煙火的小孩也感染到總統大選的熱烈氣氛。法新社

廿八日是土耳其史上，總統大選首度需舉行第二輪決選，現任總統厄多安廣被看好將勝出。部分民調顯示，其得票率在百分之五十二至五十四之間。他五年前的二○一八年大選時，首輪即以過半的百分之五十二點五六直接當選。

土耳其廿八日上午八點至下午五點（台灣下午一點至晚間十點）開放投票，今年合格選民約六四○○萬人，首輪投票率達八成七，一如該國過去選舉的高投票率。

儘管這次未能在第一輪就ＫＯ在野六黨聯盟共推的對手基里達歐魯，但厄多安仍展現出對右翼、宗教保守派和民族主義選民的吸引力。選戰主軸則圍繞備受選民關注的通膨等經濟、二月土耳其南部震災後續、遣返境內數百萬名敘利亞難民等問題。

選舉結果除了選擇未來五年，誰將領導此一擁有八五○○萬人口的北約組織（ＮＡＴＯ）及經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）成員國，亦將決定土耳其的治理方式、經濟前景和外交政策。土耳其貨幣里拉兌美元大幅走貶，安卡拉也由於與俄羅斯及波斯灣國家交好而惹惱西方國家。

政治風險諮詢公司「歐亞集團」預估，厄多安當選機率高達八成。土耳其新聞網站PolitikYol專欄作家登薩（Arda Tunca）也不看好基里達歐魯能逆轉勝，尤其厄多安的正義發展黨十四日已取得國會多數席次。

土耳其 投票率

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