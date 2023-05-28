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迎來160歲生日…德國社民黨值得慶祝的理由已不多見

德國之聲／ 德國之聲
不來梅州州長博文舒爾特在德國柏林黨總部舉行的新聞發布會上演說。路透
不來梅州州長博文舒爾特在德國柏林黨總部舉行的新聞發布會上演說。路透

在位於柏林的社民黨總部，值得慶祝的理由已不多見。因而每一條捷報都會備受重視。「今天對我們來說是一個美好的夜晚。我們為不來梅和不來梅港的社民黨感到非常自豪」，社民黨總書記庫納特（Kevin Kühnert）在社民黨於5月14日贏得不來梅州議會選舉後表示道。

社民黨市長博文舒爾特（Andreas Bovenschulte）在競選活動結束時甚至唱起了《Stand by me》（站在我身旁），而從柏林趕來增援的社民黨主席克林貝爾（Lars Klingbeil）則用吉他從旁伴奏，以音樂的方式呼籲選民站在社民黨身旁。最終，社民黨在不來梅獲得了29.8%的選票，是70多年來倒數第二差的選舉成績

下墜中的執政黨

位於柏林總部的社民黨想從不來梅的成功裡汲取一些經驗。社民黨總書記庫納特表示，他們將仔細研究此次勝利的取得。然而不來梅的成功案例卻是聯邦社民黨夢想不來的結果。

基民盟/基社盟在民調中的支持率超過30%，而社民黨的支持率徘徊在17%至19%之間，與綠黨和右翼政黨選項黨（AfD）苦爭第二。在聯邦政府歷史上，從沒有哪一個總理所在黨派的支持率是如此之低。

蕭茲及其所在黨派社民黨之所以在2021年9月的聯邦大選中獲勝，就只是因為基民盟的總理候選人在選舉中犯了太多錯誤、實力太弱？

短暫的高漲

看看選舉年及其後的民意調查就會發現，社民黨在聯邦議院選舉前取得了巨大的進步。從2021年7月的16%一路增長到9月的近26%。這種高漲一直持續到2022年春季，此後開始回落。一個苦澀的事實：政治學家認為，一個政黨至少要獲得20%的選票，才可以被稱得上是「大眾政黨」（Volkspartei）。

社民黨所慶祝的「社會民主主義的回歸」是否已成歷史？社民黨黨員人數早於聯邦議會選舉前就已經開始持續下降，甚至在其曾經擁有眾多支持的大城市也在節節敗退。柏林就是最新例證，基民盟在社民黨執政22年後再次接管了該市。

社民黨在德國東部的情況看起來就真的很糟了。在薩克森州和薩克森-安哈爾特州，社民黨在民意調查中的支持率只有個位數。

何時回歸社會議題？

也就在這種低迷的氛圍裡社民黨迎來了160歲生日。作為德國現存最古老的的政黨，社民黨通過舉辦演講、論壇、展覽和頒獎典禮等形式連續三天慶祝自己的生日。這是一個難得的機會，可以喘口氣、補充能量，也是一個在執政聯盟中再次顯露身影的契機。

慶祝活動在社民黨位於柏林的總部、威利·勃蘭特大廈(Willy Brandt House)舉行，以進步需要公正為主題。

社會議題是社民黨的核心競爭力所在。但事實卻是該議題已被烏克蘭戰爭及其影響所模糊和淡化。社民黨總理主要忙於外交政策，社民黨內政部長忙於移民問題，社民黨勞工部長則在努力解決技術人才和勞動力短缺問題。

鑑於通脹和建築市場吃緊的狀況，社民黨競選時的主要承諾——「每年建造40萬套住房」，已經無從提及。

交通燈執政聯盟意見不一

在與綠黨和自民黨組成的執政聯盟裡，社民黨顯得存在感相對較低且缺乏鮮明特色。自民黨和綠黨在氣候保護問題上的爭論通常佔據了新聞頭條。由綠黨推動的，從2024年開始淘汰石油和天然氣供暖的做法令許多民眾感到恐慌，並將不少選民推向了反對黨的懷抱。

由於通脹，生活成本已明顯上升，對於沒有財務儲備的人來說，維持生計愈發困難。眼下社民黨希望給《建築能源法》踩下剎車。他們表示，盡管氣候保護很重要，但不可令公民負擔過重。勞工部長海爾（Hubertus Heil）表示，必須對法案進行改進，解決方案必須「在技術層面可行以及在社會層面可接受」。

社民黨內部動蕩

如果現在連社民黨也想在執政聯盟中展現更為鮮明的特色，這可能會導致聯盟政府更多緊張局面的出現。然而，一個爭吵不休的政府從來不會受到選民的歡迎。社民黨總部肯定也對此感到擔憂。黨內已有先例，糟糕的表現常常導致黨內紛爭甚至自我分裂。甚至曾經深受黨內喜愛的社民黨領導人也因此垮台。

目前，社民黨內部的不滿情緒已在增長，尤其是在該黨強大且好鬥的左翼派系中。2019年，左翼派系阻止了政治上更傾向於右翼社會民主派的蕭茲成為黨魁。但自從蕭茲擔任總理以來，左翼派系一直保持沉默並服從黨紀。

個人魅力變得越來越重要

蕭茲在社民黨內從未特別受歡迎，但作為總理，他得到應有的尊重和重視。然而，這是一種與成就掛鉤的好感和善意。只有在他能夠給予黨派利益的情況下，黨派才會一直支持他。在這種情況下，仔細研究社民黨在不來梅取得的成功可能會有所幫助。在那裡，一位社會民主黨人以腳踏實地、平易近人和受歡迎的形象贏得了選民的信任。

在選舉中，個人魅力越來越重要，過去幾年其他州議會的選舉也證實了這一點。然而，蕭茲在這方面相對乏善可陳。他常常給人一種冷漠、沒有情感和難以親近的印象。因此，從這點來說要從不來梅吸取成功經驗可能又有一定難度。

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