迎來160歲生日…德國社民黨值得慶祝的理由已不多見

在位於柏林的社民黨總部，值得慶祝的理由已不多見。因而每一條捷報都會備受重視。「今天對我們來說是一個美好的夜晚。我們為不來梅和不來梅港的社民黨感到非常自豪」，社民黨總書記庫納特（Kevin Kühnert）在社民黨於5月14日贏得不來梅州議會選舉後表示道。

社民黨市長博文舒爾特（Andreas Bovenschulte）在競選活動結束時甚至唱起了《Stand by me》（站在我身旁），而從柏林趕來增援的社民黨主席克林貝爾（Lars Klingbeil）則用吉他從旁伴奏，以音樂的方式呼籲選民站在社民黨身旁。最終，社民黨在不來梅獲得了29.8%的選票，是70多年來倒數第二差的選舉成績

下墜中的執政黨

位於柏林總部的社民黨想從不來梅的成功裡汲取一些經驗。社民黨總書記庫納特表示，他們將仔細研究此次勝利的取得。然而不來梅的成功案例卻是聯邦社民黨夢想不來的結果。

基民盟/基社盟在民調中的支持率超過30%，而社民黨的支持率徘徊在17%至19%之間，與綠黨和右翼政黨選項黨（AfD）苦爭第二。在聯邦政府歷史上，從沒有哪一個總理所在黨派的支持率是如此之低。

蕭茲及其所在黨派社民黨之所以在2021年9月的聯邦大選中獲勝，就只是因為基民盟的總理候選人在選舉中犯了太多錯誤、實力太弱？

短暫的高漲

看看選舉年及其後的民意調查就會發現，社民黨在聯邦議院選舉前取得了巨大的進步。從2021年7月的16%一路增長到9月的近26%。這種高漲一直持續到2022年春季，此後開始回落。一個苦澀的事實：政治學家認為，一個政黨至少要獲得20%的選票，才可以被稱得上是「大眾政黨」（Volkspartei）。

社民黨所慶祝的「社會民主主義的回歸」是否已成歷史？社民黨黨員人數早於聯邦議會選舉前就已經開始持續下降，甚至在其曾經擁有眾多支持的大城市也在節節敗退。柏林就是最新例證，基民盟在社民黨執政22年後再次接管了該市。

社民黨在德國東部的情況看起來就真的很糟了。在薩克森州和薩克森-安哈爾特州，社民黨在民意調查中的支持率只有個位數。

何時回歸社會議題？

也就在這種低迷的氛圍裡社民黨迎來了160歲生日。作為德國現存最古老的的政黨，社民黨通過舉辦演講、論壇、展覽和頒獎典禮等形式連續三天慶祝自己的生日。這是一個難得的機會，可以喘口氣、補充能量，也是一個在執政聯盟中再次顯露身影的契機。

慶祝活動在社民黨位於柏林的總部、威利·勃蘭特大廈(Willy Brandt House)舉行，以進步需要公正為主題。

社會議題是社民黨的核心競爭力所在。但事實卻是該議題已被烏克蘭戰爭及其影響所模糊和淡化。社民黨總理主要忙於外交政策，社民黨內政部長忙於移民問題，社民黨勞工部長則在努力解決技術人才和勞動力短缺問題。

鑑於通脹和建築市場吃緊的狀況，社民黨競選時的主要承諾——「每年建造40萬套住房」，已經無從提及。

交通燈執政聯盟意見不一

在與綠黨和自民黨組成的執政聯盟裡，社民黨顯得存在感相對較低且缺乏鮮明特色。自民黨和綠黨在氣候保護問題上的爭論通常佔據了新聞頭條。由綠黨推動的，從2024年開始淘汰石油和天然氣供暖的做法令許多民眾感到恐慌，並將不少選民推向了反對黨的懷抱。

由於通脹，生活成本已明顯上升，對於沒有財務儲備的人來說，維持生計愈發困難。眼下社民黨希望給《建築能源法》踩下剎車。他們表示，盡管氣候保護很重要，但不可令公民負擔過重。勞工部長海爾（Hubertus Heil）表示，必須對法案進行改進，解決方案必須「在技術層面可行以及在社會層面可接受」。

社民黨內部動蕩

如果現在連社民黨也想在執政聯盟中展現更為鮮明的特色，這可能會導致聯盟政府更多緊張局面的出現。然而，一個爭吵不休的政府從來不會受到選民的歡迎。社民黨總部肯定也對此感到擔憂。黨內已有先例，糟糕的表現常常導致黨內紛爭甚至自我分裂。甚至曾經深受黨內喜愛的社民黨領導人也因此垮台。

目前，社民黨內部的不滿情緒已在增長，尤其是在該黨強大且好鬥的左翼派系中。2019年，左翼派系阻止了政治上更傾向於右翼社會民主派的蕭茲成為黨魁。但自從蕭茲擔任總理以來，左翼派系一直保持沉默並服從黨紀。

個人魅力變得越來越重要

蕭茲在社民黨內從未特別受歡迎，但作為總理，他得到應有的尊重和重視。然而，這是一種與成就掛鉤的好感和善意。只有在他能夠給予黨派利益的情況下，黨派才會一直支持他。在這種情況下，仔細研究社民黨在不來梅取得的成功可能會有所幫助。在那裡，一位社會民主黨人以腳踏實地、平易近人和受歡迎的形象贏得了選民的信任。

在選舉中，個人魅力越來越重要，過去幾年其他州議會的選舉也證實了這一點。然而，蕭茲在這方面相對乏善可陳。他常常給人一種冷漠、沒有情感和難以親近的印象。因此，從這點來說要從不來梅吸取成功經驗可能又有一定難度。

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