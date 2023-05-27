快訊

瑪娃颱風下周一靠近「緩慢移動」 一連4天半個台灣有雨

「這輩子最討厭民進黨的一天」 蔡易餘臉書突喊：那我退黨可以嗎

侯友宜高雄見面會 「南部最有力助選員」現身相挺

烏克蘭國防高官受BBC訪問：準備好對俄反攻

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
在烏克蘭東部城市巴赫穆特（Bakhmut）作戰的烏國士兵。資料照片。美聯社
在烏克蘭東部城市巴赫穆特（Bakhmut）作戰的烏國士兵。資料照片。美聯社

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）日前受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，烏國已準備好發動外界預期已久的反攻。丹尼洛夫雖並未點明日期，但表示奪回俄軍占領地的行動可能在「明天、後天、或一周後開始。」

BBC指出，丹尼洛夫是烏克蘭政府戰爭事務的核心人物之一。他表示，烏克蘭在反攻相關決定上沒有犯錯的權利，因為這是只能贏不准輸的「歷史機會」。而對於俄羅斯開始布屬核武到白俄羅斯的消息，丹尼洛夫淡然以對，稱「對我們來說，這不是什麼新聞。」

丹尼洛夫受訪時也證實，一些俄國傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner）人員正在從重要戰事地點、烏東城市巴赫穆特（Bakhmut）撤離，但他表示瓦格納集團正到「其他三個地點重新集結」，並稱撤離之舉「不代表他們（瓦格納）將停止與我們作戰。」

烏克蘭反攻的籌備已長達數個月，而俄國也在準備防禦。BBC指出，烏國當局希望有充足的時間訓練部隊，並接收來自西方盟友的軍事援助；烏克蘭會需要向國內人民和西方盟國證明，該國有能力突破俄國防線，終止當前的戰事僵局並奪回部分領土。

BBC專訪進行途中，因為烏克蘭總統澤倫斯基透過電話訊息，召集丹尼洛夫開會討論反攻事宜，訪談遭到打斷。

推特連結：https://twitter.com/BBCNews/status/1662322567351267328

烏克蘭 BBC 白俄羅斯

延伸閱讀

【Daily Podcast】 微軟警告：中國駭客入侵美國基礎設施／瓦格納集團開始從巴赫穆特撤兵／澤倫斯基在紐翰霍普金斯大學的演講／土耳其第三勢力表態支持厄多安

瓦格納集團部署後方 移交巴赫姆特陣地給俄正規軍

約2萬囚犯戰死！瓦格納首腦：戰爭中的不平等恐讓1917年革命重演

俄傭兵招募囚犯上戰場 瓦格納集團首腦：約2萬人在烏克蘭戰死

相關新聞

韓亞航班艙門71層樓高空被打開！男嫌恐被關10年 座位緊急停售

韓亞航空26日一架從濟州機場飛往大邱的航班落地前，一名30多歲男姓乘客突然打開逃生門，造成至少9人呼吸困難。韓媒報導，該...

韓亞航班艙門降落前被打開！30多歲男嫌曝原因：很悶、想快點下機

韓亞航空26日一架從濟州機場飛往大邱的航班落地前，一名30多歲男姓乘客突然打開艙門，造成至少6人呼吸困難，該男被捕後稍早...

北韓將有女性領導人？南韓統一研究院：金主愛可能是長公主

先前據傳北韓領導人金正恩和妻子李雪主，育有三名兒女，老大可能是男生。由於他近日頻頻帶次女金主愛露面，讓外界好奇他究竟會讓...

陸駐美大使謝鋒拜訪季辛吉祝賀其百歲壽辰

剛到美國華府履新的大陸駐美大使謝鋒，一到任就馬不停蹄，除了立即向美國務院禮賓司遞交國書副本並與副國務卿紐蘭會見外，隔天的...

烏克蘭國防高官受BBC訪問：準備好對俄反攻

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）日前受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，烏...

俄烏戰迎向關鍵期 紐時分析烏軍下階段反攻戰略成敗

奪回戰爭期間被敵軍占領的土地是一項極為艱鉅的任務。但反攻方通常握有一個極大優勢：出其不意。1944年，美國與盟軍就曾騙過納粹，使其相信盟軍反攻法國，矛頭對準的是諾曼地以外的地方。如今，烏克蘭也希望透過春季或夏季反擊戰，打俄羅斯一個措手不及。俄軍雖然剛接收戰略要地巴赫姆特（Bakhmut），但也為此付出過大的代價，儘管知道烏軍重大攻勢即將到來，卻不知對手會如何行動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦