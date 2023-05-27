烏克蘭國防高官受BBC訪問：準備好對俄反攻

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）日前受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，烏國已準備好發動外界預期已久的反攻。丹尼洛夫雖並未點明日期，但表示奪回俄軍占領地的行動可能在「明天、後天、或一周後開始。」

BBC指出，丹尼洛夫是烏克蘭政府戰爭事務的核心人物之一。他表示，烏克蘭在反攻相關決定上沒有犯錯的權利，因為這是只能贏不准輸的「歷史機會」。而對於俄羅斯開始布屬核武到白俄羅斯的消息，丹尼洛夫淡然以對，稱「對我們來說，這不是什麼新聞。」

丹尼洛夫受訪時也證實，一些俄國傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner）人員正在從重要戰事地點、烏東城市巴赫穆特（Bakhmut）撤離，但他表示瓦格納集團正到「其他三個地點重新集結」，並稱撤離之舉「不代表他們（瓦格納）將停止與我們作戰。」

烏克蘭反攻的籌備已長達數個月，而俄國也在準備防禦。BBC指出，烏國當局希望有充足的時間訓練部隊，並接收來自西方盟友的軍事援助；烏克蘭會需要向國內人民和西方盟國證明，該國有能力突破俄國防線，終止當前的戰事僵局並奪回部分領土。

BBC專訪進行途中，因為烏克蘭總統澤倫斯基透過電話訊息，召集丹尼洛夫開會討論反攻事宜，訪談遭到打斷。

推特連結：https://twitter.com/BBCNews/status/1662322567351267328