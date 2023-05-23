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大陸、沙烏地等國 抵制印度喀什米爾G20觀光會議

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
印度在圍繞主權爭議的喀什米爾召開G20觀光會議。歐新社
印度在圍繞主權爭議的喀什米爾召開G20觀光會議。歐新社

20國集團（G20）輪值主席國印度22日至24日在主權爭議地區喀什米爾（Kashmir）舉行觀光會議，期盼展現印度加強控管當地的爭議性做法帶來「和平與繁榮」。多數G20成員國派代表出席，不過英國衛報和CNN報導，中國大陸、沙烏地阿拉伯土耳其埃及印尼都杯葛這次會議。

喀什米爾居民多為穆斯林。2019年，印度政府剝奪當地半自治地位，並將其劃為兩個聯邦領地，企圖將該區納入政府掌控。

印度派出菁英部隊「國家安全衛隊」等單位確保會議場地安全，希望透過此次會議展現喀什米爾是安全觀光地點。

對於印度在喀什米爾舉行G20集會，同樣宣稱擁有該地區主權的巴基斯坦在4月就批評此舉不負責任。大陸和印度在喀什米爾拉達克地區也有主權爭端，大陸表示不會出席會議，反對「在有爭議的領土舉行任何G20會議」。

土耳其、沙烏地阿拉伯、埃及和印尼也都決定不參加這次會議。

前查摩與喀什米爾省長莫夫蒂說，印度為了舉行觀光會議，將喀什米爾變得有如古巴關達那摩灣的監獄。她並批評印度總理莫迪所屬的執政黨「印度人民黨」利用G20會議幫自己宣傳。

上週，聯合國少數族群議題特別調查員德瓦雷納曾發布聲明，指喀什米爾面臨人權侵害、政治迫害和非法逮捕升溫問題，這次G20會議可說是在為現狀粉飾太平。德瓦雷納說，此次會議恐怕會讓「軍事占領」正常化。

印度駐聯合國代表反駁，印度有權在國內任何地點舉行G20會議。負責印度輪值G20主席事宜的林格拉21日表示，在喀什米爾夏季首府斯利那加舉行的這場會議，出席狀況達到高峰，並稱該城市是印度最適合舉行觀光會議的地點。

印度 G20 沙烏地阿拉伯 土耳其 印尼 埃及

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