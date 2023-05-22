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歐盟外交部長會議 烏克蘭外長預計視訊與會

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
歐盟國家外長22日聚首布魯塞爾。圖為保加利亞、盧森堡、奧地利、賽普勒斯等四國外長。路透
歐盟國家外長22日聚首布魯塞爾。圖為保加利亞、盧森堡、奧地利、賽普勒斯等四國外長。路透

歐盟各國外交部長將於22日起，於比利時布魯塞爾舉行會議，討論歐盟的外交政策，相關會談將持續兩日。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）也將透過視訊連線與會並發表談話，而俄國斯對烏國發動的軍事行動，預計會成為會議主要議題之一。

據德國之聲（DW），歐盟國家的外長預期也會討論數個西巴爾幹半島（Western Balkans）國家申請加入歐盟的議題。阿爾巴尼亞、蒙特內哥羅、北馬其頓、波士尼亞與赫塞哥維納、塞爾維亞、科索沃等六國領導人，料將會與歐盟外長會面，以期推進有關成員資格的談判。

其他主要議題，包括針對伊朗近期鎮壓當地反政府示威，歐盟預計將對伊朗採取的新制裁。歐盟國家外長也將討論蘇丹內戰的不穩定局勢，以及非洲東部「非洲之角」（Horn of Africa）地區在屢次雨季降雨量不如理想後，所面臨的嚴重乾旱問題。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 歐盟

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