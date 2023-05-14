德國公布新法草案 改變姓名和性別將變得容易

德國政府周二（5月9日）提交了一份自決法草案。如果該法律草案獲得通過，德國人將更容易合法地更改姓名和性別。

這份草案可望結束執行了數十年現行法律，即要求德國人獲得專家評估和法院裁決之後才能改變性別。根據新規定，成年人無需任何其他手續即可在官方登記處更改姓名和法定性別。

在權利保護方面邁出一大步

「我們在自決法案方面又向前邁出了一大步，在保護跨性別者、雙性別者和非二元性別者免受歧視和權利方面也邁出了一大步」。德國家庭部長鮑斯 (Lisa Paus) 表示，「通過這種改變，我們可以將尊嚴還給那些被剝奪了幾十年的人們」。

德國執政聯盟在2021年12月上台時曾承諾廢除現行的改變性別的法律。

德國同性戀協會（LSVD）雖然尚未進一步分析這份草案，但對其公布表示歡迎。

該協會執行董事會成員格裡（Mara Geri）表示：「受其影響的人們和相關利益團體為這一進展已經等了很長時間。自2022年6月提交要點文件以來，草案的公布已被推遲數次」。

現行的性別改變法律頒布於1981年，它要求申請者獲得兩名專家的評估--這兩名專家必須接受過充分熟悉性別改變的具體問題的培訓--並要求經過法院裁決才能合法改變他們的性別。

公眾對新法草案意見分歧

根據新的法律草案，14歲以下的兒童將需要其法定監護人提交變更性別聲明。14歲或以上的公民可以自己申請，但需要提交法定監護人的支持信。

然而，2022 年進行的一項調查顯示，公眾對新法案的反應不一。民調機構YouGov 為《周日世界報》（Welt am Sonntag）所作的民意調查顯示，46% 的受訪者支持該法案，41%的受訪者表示反對

（美聯社、德新社）

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