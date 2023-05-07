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英媒：英王查理加冕大典威廉和凱特竟遲到 比父親更晚步入教堂

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
威廉王子和凱特王妃帶著夏綠蒂公主和路易王子6日抵達西敏寺大教堂的西大門時，威廉看起來有點著急。路透
威廉王子和凱特王妃帶著夏綠蒂公主和路易王子6日抵達西敏寺大教堂的西大門時，威廉看起來有點著急。路透

英國每日郵報報導，英國國王查理三世（或譯查爾斯三世，King Charles III）的加冕典禮6日在西敏寺大教堂舉行，他的長子、王位繼承人威廉王子一家人竟然遲到，讓查理和王后卡蜜拉在馬車內等了一陣子，而且比威廉更早步入教堂。

根據王室公布的儀式程序，威爾斯親王威廉、王妃凱特、夏綠蒂公主、路易王子抵達教堂的西大門，被引導入座，全體都入座後，國王與王后抵達西大門，奏樂，全體起立。

但威廉一家人比查理更晚抵達西大門，查理必須在馬車內等他兒子，最後還是比兒子更早步入教堂。他步入教堂時，威廉和凱特站在他後面，之後才入座。

查理在馬車內等待後說，他「擔心時間」，「這次比較久」。

不過，儘管威廉和凱特在抵達教堂時有點悶悶不樂，但之後一家人開心慶祝查理受冕。

但這個小失誤被眼尖的王室粉絲發現，並在社群媒體分享，表達震驚和難以置信。

一名網友說，「我覺得他們遲到很不禮貌」」。

另一名網友說，「他們遲到，查理不高興」。

英國國王查理三世6日步入西敏寺大教堂後，他的長子威廉和長媳凱特才帶著夏綠蒂公主和路易王子進入教堂入座。美聯社
英國國王查理三世6日步入西敏寺大教堂後，他的長子威廉和長媳凱特才帶著夏綠蒂公主和路易王子進入教堂入座。美聯社

英國國王 查理三世 威廉王子 凱特王妃

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