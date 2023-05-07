英媒：英王查理加冕大典威廉和凱特竟遲到 比父親更晚步入教堂

英國每日郵報報導，英國國王查理三世（或譯查爾斯三世，King Charles III）的加冕典禮6日在西敏寺大教堂舉行，他的長子、王位繼承人威廉王子一家人竟然遲到，讓查理和王后卡蜜拉在馬車內等了一陣子，而且比威廉更早步入教堂。

根據王室公布的儀式程序，威爾斯親王威廉、王妃凱特、夏綠蒂公主、路易王子抵達教堂的西大門，被引導入座，全體都入座後，國王與王后抵達西大門，奏樂，全體起立。

但威廉一家人比查理更晚抵達西大門，查理必須在馬車內等他兒子，最後還是比兒子更早步入教堂。他步入教堂時，威廉和凱特站在他後面，之後才入座。

查理在馬車內等待後說，他「擔心時間」，「這次比較久」。

不過，儘管威廉和凱特在抵達教堂時有點悶悶不樂，但之後一家人開心慶祝查理受冕。

但這個小失誤被眼尖的王室粉絲發現，並在社群媒體分享，表達震驚和難以置信。

一名網友說，「我覺得他們遲到很不禮貌」」。