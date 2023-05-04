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澳交換生「老鼠藥中毒」案情不單純？ 外媒：台灣警方已介入調查

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
24歲澳洲昆士蘭大學學生肖雷疑誤食老鼠藥中毒，目前已返回澳洲治療。截自Gofundme網站
24歲澳洲昆士蘭大學學生肖雷疑誤食老鼠藥中毒，目前已返回澳洲治療。截自Gofundme網站

24歲澳洲昆士蘭大學學生肖雷（Alex Shorey）去年來台到淡江大學交換，未料今年4月因誤食老鼠藥導致器官衰竭、一度命危，其家屬募款400多萬台幣後，已於3日搭乘醫療專機返回澳洲，英媒報導，台灣警方正在調查此案是否屬於「犯罪意圖」行為。

肖雷搭乘的醫療專機已於3日晚間10時15分降落布里斯本機場，目前已送往雅麗珊郡主醫院（Princess Alexandria Hospital）治療，其家屬表示，感謝募款者和醫療團隊所做的一切。

肖雷今年4月初不明原因誤食老鼠藥「超級華法林」，導致器官衰竭，引發台澳兩地民眾關注，肖雷家屬最初懷疑是吃街頭小吃造成，但英國每日郵報報導，肖雷家屬透露台灣警方也著手調查是否是「故意施用的 （deliberately administered）」。

肖雷的叔叔羅斯（Ross Shorey-Kitson）告訴澳洲媒體7News，「目前這一切都是推測，但能證實的是毒藥所引起的。」

肖雷在淡交大學交換一年，在誤食老鼠藥、造成不正常出血後，18日被送往台北醫學大學附設醫院加護病房治療。他的家人表示，他鼻孔流血，肌肉跟關節也內出血，且肺部也有積液，導致多重器官衰竭，一度命危。

肖雷的家屬在中毒事件發生後於網路平台發起募款，短短3天就募得20萬8682澳幣（約新台幣424萬元）。

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