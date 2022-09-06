【專家之眼】從韓國半導體的產業調查談韓國的全球因應

根據韓國商工會議所(the Korea Chamber of Commerce and Industry, KCCI)於本周一所發表的半導體專家意見調查，有高達七成七的人回應半導體產業正走向危機之路，將近六成的專家認為本次危機會持續到2024年；當然稍微樂觀的人也有的，約38%認為這場危機可以在明年上半年得到化解。

韓國半導體業的垂直整合，從晶片設計到末端消費電子產品的品牌優勢和市占率，非常完整且具全球競爭力。但現下的驚怖恐慌正順勢蔓延開，約四成三的專家認定往下危機遠高於2016和2019年，前面是中、韓因為反飛彈系統的裝設，美國取得前總統朴槿惠同意所佈署的導彈防禦系統（THAAD），讓中韓貿易陷入谷底；後邊，則有川普推動貿易戰爭，連帶影響到全球需求。

現下韓國的半導體出口，在今年八月份下跌約7.8%。根據韓國產業經濟貿易研究所(Korea Institute for Industrial Economics and Trade)金陽鵬研究員的解讀：「半導體行業的不確定性正在上升，因為供應過剩、庫存增加而導致價格的下降；此外，中國產業的快速追趕和中、美技術霸權的對抗，競爭加劇的長、短期問題，錯綜複雜，影響可能要持續相當一段時間。」

事實上，半導體價格的下滑，早在七月初即廣為周知；像是動態隨機存取記憶體(DRAM)的價格，根據日經中文的報導，在過去一年間即下跌三分之一。至於儲存型快閃記憶體（NAND Flash）的價格，近幾個月也呈現下降趨勢；上述韓國專家和市場研究機構預測，第三季度半導體價格將比第二季下降一成。

台灣的研究機構集邦(TrendForce)則更悲觀，認為價格下跌會從一成五擴大到三成以上。當然景氣循環在所難免，因著疫情而在前一波有擴大需求的數位轉型、筆電及伺服器等產品，也激出對NAND Flash製造的快速成長；如今則因為通膨預期很難在短期內得到緩解，各消費性電子品牌廠的態度也日趨保守。

影響之一，是跨洋的貨櫃船運，需求暴跌；而上述調查關於半導體供需，在未來一年只怕難以改善，也在情理之中。更何況蘋果公司一貫遵循現地取貨和維持有多家供應，因而選擇了與中國長江儲存合作，成為其最新的存儲半導體供應商。

不言可喻，韓國半導體業立即有危機感；據悉在閃存領域內，韓國與中國廠家的技術差距，僅約一年之遙。

因此當韓國總統以度假為由，不願接見美國眾院議長裴洛西女士的到訪；如今再傳出韓國於晶片四方聯盟(CHIP4)，堅持只能是諮商性質與廠商交流。韓國外交部長朴振更明確表示：韓國可以扮演與中國產業做搭橋的角色。

像這樣明快因應與公、私聯手做應對，給台灣執政黨的啟示，自然是：如何為台灣的投資環境與主體利益，作好維護和打拼的決心。既是執政者義務，更是整體產業榮枯的最關鍵。