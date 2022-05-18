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【專家之眼】今年G7外長會議打台灣牌？

聯合報／ 湯紹成/政治大學兼任教授
今年德國是G7的輪值主席，此次外長會議於五月中旬在德國旺格爾斯舉行，討論的議題包羅萬象，邀請的會外來賓的規模比以往擴大許多。美聯社
今年德國是G7的輪值主席，此次外長會議於五月中旬在德國旺格爾斯舉行，討論的議題包羅萬象，邀請的會外來賓的規模比以往擴大許多。美聯社

今年德國是G7的輪值主席，此次外長會議於五月中旬在德國北方城鎮旺格爾斯（Wangels）舉行，其討論的議題包羅萬象，涵蓋所有國際熱點問題，所邀請的會外來賓，還包括烏克蘭、摩爾多瓦、澳洲、印度、韓國、南非與東協等國家與組織的外長，可見此次G7外長會議的參與者，幾乎已包含全球五大洲的重要國家，其規模確實比以往擴大許多。

依照此次G7會後的公報，總共洋洋灑灑31頁，共分38個專項。當然，首先是談到俄國與烏克蘭問題，其次就是白俄羅斯與西巴爾幹，緊接在後的是印太，其中還特別強調了東協(ASEAN)的角色，然後就提及中國。在這部分總共佔有一頁半的篇幅，要比論及俄羅斯的內容還要多上半頁，確實十分突出。

但最值得注意的是，其探討中國的部分，所用的專項標題卻是「台灣」，給人強烈「拉台抗中」的印象，且極盡衊中之能事，極為奇特。在這一部分，先是談到與中國合作，比如氣候與疫情，隨即開始抨擊，從新疆到香港，還有不公平貿易與網路攻擊等，不遺餘力，之後就是支持台灣加入WHO與WHA，此乃G7外長公報的首次。

隨後，在有關「東海與南海」的專項中，先提及兩岸然後才是南海。在有關兩岸部分，公報先鼓勵和平解決兩岸問題，然後「強烈反對任何可能加劇緊張局勢，與破壞地區穩定和基於規則的國際秩序的單邊行動，並對有關該地區軍事化、脅迫和恐嚇的報導表示嚴重關切。」可見這完全都是針對大陸的對台政策，打台灣牌的態勢極其明顯。然後才強調2016國際仲裁法院有關南海的判決有效，更是明顯針對中國，口氣與美國極為類似。

此外，公報所討論的專項議題，從阿富汗到索馬利亞，從信仰自由到網路安全，全球糧荒與兩性平權等，不一而足。尤其，還專門探討G7與非洲的合作，並在結論中還特別強調，要在今年下半年的G7外長會議時，邀請非洲伙伴參加，確實也針對中國並具有挖牆角的意味。

綜合觀之，此次G7外長會議的公報中，大約有一半的內容是針對中國，總共提到中國10次、台灣4次與南中國海3次。其中尤以上述「拉台抗中」的手法最為突出，已達捋虎鬚與蹙眉頭的地步，挑釁意味十足，前所未見，可見其用心之險與用力之猛。

再加上拉攏東協、非洲與韓國以及打南海牌，還強調人權與價值等，其立場清晰，一改過去模糊的態度，直接了當，毫無遮掩，其強度要比美國的策略有過之而無不及。由此可知，G7國家對中國積怨之深，更明顯將台灣當成抗中的籌碼，吾等還是應當知所警惕，比如對於拜登順道訪台的建議保持緘默，應算是知所進退的明智之舉。

G7 南海 非洲

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