【專家之眼】俄烏戰事中美博弈與台灣

俄烏戰事愈演愈烈，雙方傷亡人數急速攀升，甚至核戰陰影浮現，確實令人憂慮。日前美中領導人通話，其內容乃以台灣與烏克蘭為重，可見其中的關連性，影響深遠。

自川普政府的對中貿易戰開始，美中關係日益惡化，而拜登總統還聯盟制中，致使雙邊關係每況愈下。此次俄烏戰事美國難辭其咎，已從早先邀烏進北約的道德高地，卻因見死不救，現已陷入當前烏國慘狀的道德困境。

在此狀況之下，拜登主動與習近平視訊通話。但若以拜登所稱「四不一無」的立場觀之，美方不尋求打“新冷戰”，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持“台獨”，無意同中國發生衝突等，確實印證了美方是有口無心、陽奉陰違，AUKUS與Quad，新疆、南海與台灣不都是例證！

在有關烏克蘭問題上，拜登也支持外交解決。但因美方支烏抗俄難以伸展，而中國立場中立，自然暗捧中方出面。日前美方拒絕台灣的一項軍售方案，以及限制台灣在帛琉的國際參與，好似略顯善意。還有今年二月下旬，美國國務卿布林肯主動與中國外交部長王毅視訊對話，中方聲稱布林肯表示「反對台獨」，而美方並未否認，此乃與以往的「不鼓勵台灣獨立」更進一步，可見美方立場的微調。因而管控分歧與適度協作，還是雙方關係的重中之重，這就與中方是否有意調停俄烏之戰有關。

先前烏國外長與王毅通話時，主動邀請中方出面調停，歐盟外交政策負責人博雷爾（Josep Borrell）日前強烈支持中國在俄烏戰爭中進行調解。三月八日，德法兩國領導人舒茲與馬克宏與習近平視訊會議，也有意敦請中國出面斡旋，並獲得中方善意回應，現正可能在談判細節問題，目前尚無具體行動。

若從另一方面觀之，只要北京邀集相關各方上了談判桌，這就已經表達了對歐洲與世界和平做出貢獻的立場，至於結果如何，那就好事多磨，而中方自然可依其強大的影響力縱橫捭闔，當可強化大陸在國際上的影響力，對美俄歐烏都有助益，一舉多得。因而可知，當前中方已經表達調停善意，一旦與美歐談妥條件，隨時可以出手。

最後，台灣尤應引以為戒。看到烏克蘭的慘狀，以及北約國家的袖手旁觀，執政者必然點滴在心頭，故只能強調台灣與烏克蘭不同，以便轉移焦點。其實，烏台雙方的相似處甚多，比如各自與母國的文化關係緊密，美國從中拉攏與破壞的角色吃重，以及各自內部政治認同與爭鬥激烈等等。

因而，政府確實應當改弦更張，不要因一味親美而顧此失彼，從烏克蘭的案例可以得知，就算日後有外力馳援，也必然緩不濟急。日昨大陸一架民航機失事，蔡英文立即表達慰問，可見其觀風向之敏銳。正如國防部長邱國正所言，一旦作戰，大家都很慘，就算勝利也是慘勝，故應選擇避戰。可見若從「抗中保台」的策略轉為「反戰愛台」，以談判代替對抗，才是真愛台灣。